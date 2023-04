Alessandra e Marco Mondì, due fratelli messinesi si esibiscono da Fiorello – VIDEO

Due voci messinesi ieri, mercoledì 26 aprile, in apertura dello show di Fiorello “Aspettando Viva Rai 2”: si tratta dei fratelli Alessandra e Marco Mondì, che hanno avuto la possibilità di esibirsi in via Asiago 10 con una versione piano e voce di “All’alba sorgerò”, canzone tratta dall’amatissimo cartone Disney “Frozen”.

In onda dal lunedì al venerdì alle 7.15, “Viva Rai 2” è l’ormai storico programma di infotainment condotto da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio. Oltre al commento sempre ironico delle notizie di attualità e politica, prevede momenti dedicati alla musica, gag con ospiti, balli e canzoni. A inizio trasmissione, inoltre, dà spazio ad artisti che abbiano voglia di farsi conoscere. Ieri mattina ad esibirsi in apertura sono stati due talenti made in Messina, i giovani fratelli Alessandra e Marco Mondì.

Alessandra e Marco sono stati convocati ieri mattina alle 5.00 in via Asiago, hanno assistito alla preparazione dello show, e si sono esibiti in una versione piano e voce di “All’alba sorgerò”, canzone tratta dal cartone animato Disney: “Frozen: il regno di ghiaccio”. Ecco il video della loro esibizione:

