Alberto De Luca per il rilancio della IV Municipalità: «Convocati gli Stati Generali»

Il presidente della IV Municipalità Alberto De Luca vuole rilanciare la circoscrizione di Messina che va da Gonzaga a Fondo Galletta, passando anche per Montepiselli e Gravitelli. Per Alberto De Luca è necessario riflettere sulle principali criticità della Municipalità che gestisce e convoca “Gli Stati Generali della IV Municipalità“. La conferenza è in programma per sabato 4 dicembre, alle 17:00, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna.

«Quante saracinesche si sono abbassate per sempre negli ultimi mesi? – scrive Alberto De Luca nella nota. Quanti commercianti hanno invece avuto il coraggio di alzarle? Quale progetto per far ripartire il centro economico cittadino? Quale viabilità per quella porzione di città in cui ricade il cosiddetto centro storico che gode persino dell’affaccio a mare?»

Gli Stati Generali

L’assemblea convocata da Alberto De Luca vuole esaminare le difficoltà della zona e anche le prospettive per il futuro. «Saranno illustrati i principali dati economici e statistici – si lege ancora nella nota del Presidente della IV Municipalità – alla presenza dei principali stakeholder che daranno vita a specifici tavoli tematici. Ad essere coinvolto anche il mondo universitario. Non a caso ad introdurre il progetto sarà il professore Carlo Vermiglio, docente dell’Università di Messina.

Traguardo finale di un percorso, che avrà comunque la durata di diverse settimane, sarà la stesura di un progetto che conterrà le proposte da consegnare all’Amministrazione comunale. All’incontro dibattito sono stati invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria, i sindacati, gli Ordini professionali, i consiglieri della municipalità, i consiglieri comunale, la giunta comunale, il sindaco Cateno De Luca, i parlamentari regionali e nazionali, il presidente della Camera di commercio Ivo Blandina.

