Alberi per il futuro: al via la sfida social del M5S per un’Italia più verde

Pianta un seme o una piantina in balcone o in giardino, scattale una foto o fai un video da pubblicare sui social con l’hashtag “Alberi per il futuro”: è questa la sfida ambientalista lanciata dal Movimento 5 Stelle per sabato 21 novembre 2020, quest’anno in versione “a distanza” a causa del coronavirus.

Torna anche quest’anno “Alberi per il Futuro”, l’iniziativa green del Movimento 5 Stelle che consiste, solitamente, nello scegliere una o più zone della città e piantare lì dei semi o degli alberi in modo da rendere il territorio un po’ più verde. L’edizione 2020 sarà un po’ diversa dal solito. A causa dell’emergenza covid-19 non è infatti possibile creare un evento collettivo in presenza, ma si può fare qualcosa insieme attraverso i social.

L’invito è a piantare una pianta o un seme in un vaso sul proprio balcone o nel proprio giardino e condividerne le immagini sui social attraverso l’hashtag #AlberiPerIlFuturo. L’iniziativa avrà il suo momento clou sabato 21 novembre, ma comincia già da ora.

Ecco come fare per partecipare alla challenge di Alberi per il futuro 2020:

Prima del 21 novembre , chi vuole partecipare all’iniziativa può girare un breve video e anticipare cosa si intende piantare nella giornata di sabato e perché, invitando contestualmente amici e parenti a fare lo stesso;

, chi vuole partecipare all’iniziativa può girare un breve video e anticipare cosa si intende piantare nella giornata di sabato e perché, invitando contestualmente amici e parenti a fare lo stesso; Sabato 21 novembre sarà il momento di scattare una foto o girare un video in cui mostrare la propria pianta o il momento in cui è stata messa a dimora;

sarà il momento di scattare una foto o girare un video in cui mostrare la propria pianta o il momento in cui è stata messa a dimora; Nel pubblicare le foto o i video sui social è importante usare l’hashtag #AlberiPerIlFuturo e taggare il M5S.

