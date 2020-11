Al via le domande per il Bonus pc e tablet: come richiederlo, tempi e requisiti

Al via le domande per il Bonus pc, tablet e internet: il voucher, del valore massimo di 500 euro, è destinato (in questa prima fase) alle famiglie con Isee fino ai 20mila euro e potrà essere usato per sottoscrivere un servizio di connessione a banda larga con uno degli operatori convenzionati. Compreso nel contratto anche un computer o un tablet. Vediamo come richiederlo, quali sono i requisiti e i tempi per ottenere il contributo.

La misura è stata varata dal Governo nazionale con l’obiettivo di incentivare la diffusione della banda larga in Italia. Se per il momento, il bonus internet è indirizzato alle famiglie con reddito ISEE fino ai 20mila euro l’anno, si sta lavorando a una “seconda fase” con l’obiettivo di concedere il contributo anche a chi ha un reddito superiore.

Bonus pc e tablet, cos’è e come funziona

Il Bonus pc, tablet e internet è una misura varata dal Governo Conte per offrire alle famiglie italiane voucher fino a 500 euro per l’acquisto di servizi di connessione a banda larga. Si configura come uno sconto sul canone dell’abbonamento internet che va sottoscritto per almeno un anno con uno degli operatori convenzionati. Il bonus per l’acquisto di pc o tablet è erogato solo nel caso di contestuale attivazione del servizio di connettività.

Requisiti: chi può richiedere il voucher

Unico requisito per la richiesta del voucher è quello del reddito. Come si anticipava, possono richiedere il bonus tablet o pc le famiglie con ISEE inferiore a 20mila euro (che andrà certificato). Il contributo avrà un valore massimo di 500 euro.

Bonus tablet, internet e pc: come richiederlo

Il bonus tablet, internet e pc va richiesto direttamente all’operatore di telecomunicazioni con cui si intenda sottoscrivere il contratto, utilizzando gli ordinari canali di vendita. È necessario sottoscrivere un contratto di durata minima di 1 anno con un operatore accreditato presso Infratel Italia.

Come funziona

Il voucher da 500 euro del Bonus pc e tablet può essere impiegato secondo l’offerta liberamente formulata dall’operatore entro questi limiti:

allo sconto sui servizi di connettività per una durata non inferiore a 12 mesi, può essere destinata una somma compresa tra 200 e 400 euro;

allo sconto sulla fornitura di un personal computer o tablet può essere destinata una somma compresa tra 100 e 300 euro.

Quindi, per ottenere il bonus è necessario attivare un contratto di un anno con un operatore ed è possibile acquistare un pc o un tablet. Una parte dei 500 euro (tra i 200 e i 400 euro) sono destinati all’acquisto della connessione, una parte (tra 100 e 300 euro) all’acquisto del dispositivo.

A chi richiedere il bonus: la lista degli operatori convenzionati

È possibile richiedere il Bonus internet, pc e tablet ai seguenti operatori:

Convergenze S.P.A S.B.;

Stel Srl;

Techdigital Di Angelastri Giuseppe;

Newmediaweb S.R.L.;

Sim Informatica Srl;

Heronet Srls;

Media Communications S.R.L.;

Celeris Srl;

Cilento Tlc Srls;

Interfibra Srl;

Fly Network Srl;

Springo Srl;

Mediatelco Srl;

A.M.T. Services S.R.L.;

Connectivia Srl;

Isiline Srl;

Caligiuri Roberto;

Claracom Di Lopes Maria & C. Sas;

Noinet S.C.R.L.;

Speednet Srl;

Planetel S.R.L.;

Macrotel Italia Srl;

Newtec S.R.L.;

Medi@Net Srl;

Wirlab Srl;

Intercom Srl;

Sonicatel Srl;

Ax3 Holding S.R.L.;

Link Space S.R.L.;

Global Com Basilicata S.R.L.;

Windsl Srl;

Sinergia Telecomunication Srl;

Intred S.P.A.;

Fastnet – S.P.A.;

Nexim Italia Srl;

Micro Servizi;

Dimensione S.R.L.;

Good Service Srls;

Sicilink S.R.L.S.;

Libra Srl;

Qwireless Srls;

Siportal Srl;

Informatica System S.R.L.;

Briantel Srl;

Bbbell S.P.A.;

Fidoka Srl;

Novaconn Srl;

Infibra Srl;

Positivo Srl;

Elsynet Srl;

Beewee Srls;

Blunova Trapani S.R.L.S.;

Iccom S.R.L.;

Yottanet Srl;

Airnetwork Srl;

Mynet S.R.L.;

Brainbox S.R.L.;

Medinetworks S.R.L.;

Tnet Servizi S.R.L.;

Warian Srl;

Sicilcom Soc Coop Arl;

Bootstrap Srl;

Hal Service Spa;

Innovia Srl;

Geny Communications Srl;

Spadhausen Srl Unipersonale;

Telemar Spa;

Telecom Italia Spa;

Tecno General Srl;

Megacom Di Roberto Cardone;

Tiscali Italia S.P.A.;

Wt Srls;

Fowhe S.R.L.;

Valcom Calabria Di Sinopoli Nada;

Psa Srl;

Euro.Net Srls;

Auranex Di Fulvio Toscano;

Netoip.Com Srl;

Wispone Srl;

Alfa Bit Omega S.R.L.;

Ampersand Srl;

Retestar Srl;

Clio Srl;

Wind Tre S.P.A.;

Common Net S.R.L.

Maggiori informazioni

Maggiori informazioni sul piano voucher (vale a dire sul Bonus pc e tablet) sono disponibili a questo link.

(25)