Al via il Taormina Food Expo: il programma dell’evento dal 23 al 26 novembre 2023

Tutto pronto peri il Taormina Food Expo, in programma dal 23 al 26 novembre 2023 al “Porta Catania Parking” della Perla dello Ionio. Una quattro giorni dedicata al buon cibo, alla tradizione e ai prodotti del territorio, tra cooking show, convegni, talk e tanto altro. I dettagli dell’evento.

Il Taormina Food Expo è un evento organizzato dalla CNA Sicilia (Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola – Media Impresa), in collaborazione con l‘Unione Regionale Cuochi Siciliani (afferente a sua volta alla Federazione Italiana Cuochi) e con la CNA nazionale, che si svolgerà presso il “Porta Catania Parking”. Fautori dell’iniziativa, in particolare, il Segretario regionale della CNA Sicilia, Piero Giglione, insieme al delegato regionale della CNA Agroalimentare, Tindaro Germanelli.

Taormina Food Expo 2023: il programma dell’evento

A partecipare saranno circa sessanta imprese, che già producono con marchio certificato (Igp, Dop e Pat), e che avranno ciascuna la propria postazione al VII piano di “Porta Catania Parking”. I cooking show saranno nove, prevederanno la preparazione di diciotto piatti della tradizione, nove salati e nove dolci, e saranno realizzati da chef dell’Associazione Regionale Cuochi. Previsti, inoltre, talk show, convegni e tavole rotonde a tema. Presente anche una delegazione della Malta Food Agency. Presenti anche otto cantine e un birrificio.

Gli orari del Taormina Food Expo

Di seguito, gli orari del Taormina Food Expo:

il taglio del nastro del Taormina Food Expo è fissato per le ore 15.00 di oggi, giovedì 23 novembre 2023;

sarà aperta dal 23 al 25 novembre dalle ore 11.00 alle ore 21.00, domenica 26 novembre dalle ore 11.00 alle ore 21.00, al VII piano del Porta Catania Parking; gli show cooking si svolgeranno dal 23 al 25 novembre alle ore 18.30 e domenica 26 novembre alle ore 12:30, nell’apposita area al VII piano del Porta Catania Parking.

I cooking show

I piatti scelti per i cooking show del Taormina Food Expo, condotti dalla giornalista enogastronomica Marcella Ruggeri (che si occuperà anche dell’area talk, rappresenteranno tutte le nove province della Sicilia e saranno i seguenti:

giovedì 23 novembre – lo chef Paolo Romeo (presidente Associazione Provinciale Cuochi Messina) preparerà un piatto tipico della provincia di Messina, ovvero il Pesce stocco a Ghiotta. Il dessert sarà la pignolata. Subito dopo, toccherà a Catania, con la Pasta alla Norma della chef Alessandra Ragusa (vicepresidente Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Catania). Il dolce sarà sempre un dolce della tradizione: minne di Sant’Agata;

venerdì 24 novembre – lo chef Mario Puccio (presidente Associazione Provinciale Cuochi Palermo) preparerà un piatto tipico di Palermo, ovvero la Pasta con le sarde. Il dolce scelto in questo caso è il cannolo. Poi sarà la volta di Agrigento, con il Macco con le fave preparato dallo chef Giovanni Russo Fiorino (dell'Associazione Provinciale Cuochi Agrigento). Come dessert, l'Agnello pasquale di Favara con all'interno il pistacchio di Raffadali Dop;

sabato 25 novembre – lo chef Samuele Palumbo (dell'Associazione Provinciale Cuochi di Caltanissetta) cucinerà il Maccheroncello con pesto nisseno. Come dolce è stato scelto il Torrone nisseno. A rappresentare Trapani sarà lo chef Giovanni Giammanco (vicepresidente Associazione Provinciale Cuochi Trapani) con il Cuscusu trapanese. Il dessert saranno delle Cassatelle.

domenica 26 novembre – lo chef Giuseppe Rinallo (presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi Enna) preparerà la tipica Frascatula di Enna, una sorta di gustosa polenta con i broccoli. Come dolce, il Bersagliere di Centuripe, ed un'altra sorpresa. Per Ragusa, lo chef Claudio Ruta (dell'Associazione Provinciale Cuochi Iblei) preparerà gli Mpanatigghi modicani. Infine, Siracusa sarà rappresentata dallo Sgombro in foglia di fico preparato dallo chef Seby Zimmitt (presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi Aretusei). Il dolce sarà la granita al limone.

I convegni

I convegni in programma per il Taormina Food Expo 2023 si terranno al Palazzo dei Duchi di Santo Stefano dal 23 al 26 novembre, tra mattina e pomeriggio, secondo il seguente calendario:

giovedì 23 novembre – “La filiera agroalimentare della Sicilia: potenzialità e sviluppo delle produzioni a marchio IG” a cura della CNA Nazionale, con la partecipazione di Ismea. Previsto l’intervento del nuovo Segretario Generale CNA, Otello Gregorini, e dell’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino;

venerdì 24 novembre alle ore 10.00 – "La comunicazione di sostenibilità ed il mercato: prospettive ed opportunità per le aziende di trasformazione del comparto agroalimentare" a cura dell'associazione "Agriforum";

sabato 25 novembre alle ore 16.30 – "Le professioni dell'Accoglienza turistica e la valorizzazione del territorio e dei prodotti a marchio UE: i cuochi e le guide turistiche" a cura di CNA Professioni Nazionali, con la Fic e l'Associazione Regionale Cuochi Siciliana. Ospite l'assessore regionale al Turismo, Elvira Amata;

domenica 26 novembre alle ore 10.00 – "Cibo, società e politica" una tavola rotonda di natura politica organizzata dal centro studi MED MEZ, con interventi anche dei deputati dell'ARS Gianfranco Miccichè e Sebastiano "Fabio" Venezia.

domenica 26 novembre alle ore 16.30 – "Cibo e turismo: binomio vincente e un'esperienza unica per vivere i territori attraverso i prodotti e le persone".

Maggiori informazioni e aggiornamenti sull’evento sulla pagina Facebook e sull’account Instagram del Taormina Food Expo.

All’evento sono stati invitati i sindaci di tutte le province siciliane. Presenzieranno all’iniziativa il Segretario Generale della Cna Nazionale, Otello Gregorini, i Dirigenti Territoriali e Regionali della Confederazione, con in testa il Presidente Nello Battiato e il Segretario Piero Giglione.

Taormina Food Expo ha il contributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana con il titolare della delega Luca Sammartino ed è patrocinata da altri due assessorati regionali (Attività Produttive con Edy Tamaio e Turismo con Elvira Amata), dalla Città Metropolitana di Messina con il sindaco Federico Basile, dal Comune di Taormina con il sindaco Cateno De Luca e dalla Camera di Commercio di Messina, dall’Associazione “Agriforum” e dall’Unione Regionale Cuochi Siciliani, si prospetta come una rassegna senza rivali per la Sicilia con un’azione diversa dagli obiettivi commerciali, esercitata dalla Cna. Tra i partner, Cna Sicilia Servizi, i Consorzi Caec e Cipae, Electrolux ed i quattro Consorzi di Tutela del Cioccolato di Modica Dop, dell’Arancia di Ribera Dop, del Pistacchio di Raffadali Dop e del Salame Sant’Angelo. Le aziende partecipano a costo zero perché è la CNA che vuole valorizzarle e metterle in condizioni di esplodere qui verso l’Estero.

