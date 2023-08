Al via il controesodo estivo a Messina: come cambia la viabilità fino al 5 settembre 2023

Ultimi due weekend di controesodo estivo a Messina, il Comune corre ai ripari con alcune modifiche alla viabilità che dovrebbero regolare il traffico diretto agli imbarchi dei traghetti della Rada San Francesco. Le variazioni riguarderanno in particolare il viale della Libertà, la via Vittorio Emanuele e il viale Giostra. Vediamo tutte le informazioni utili per chi deve partire e per chi si muove in città.

Controesodo estivo a Messina: la viabilità fino al 5 settembre 2023

Le modifiche alla viabilità disposte dal Comune di Messina per il controesodo estivo sono in vigore già oggi e fino al 5 settembre 2023, durante la fascia oraria 11.00-16.00.

La modifica principale riguarda il viale della Libertà, che, in direzione Sud-Nord (muovendosi dalla Prefettura verso il viale Giostra) sarà riservato ai veicoli diretti verso gli imbarchi della Caronte alla Rada San Francesco.

Di seguito, i dettagli delle modifiche alla viabilità per il controesodo estivo a Messina:

senso unico di circolazione in direzione di marcia nord-sud in via Vittorio Emanuele II/viale della Libertà , nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e viale Giostra, ad eccezione dei veicoli diretti agli imbarchi della Rada di S. Francesco , provvedendo alla collocazione di idonea segnaletica mobile di “senso vietato” e pannello integrativo riportante “eccetto veicoli diretti imbarco Caronte & Tourist”, da collocarsi in via Vittorio Emanuele II in corrispondenza della intersezione semaforica con la strada di collegamento (adiacente il lato sud di piazza Unità d’Italia) fra la via Vittorio Emanuele II e la via Garibaldi, al fine di obbligare i veicoli non diretti agli imbarchi della Rada di San Francesco, che devono proseguire in direzione nord, ad immettersi nella suddetta strada di collegamento;

in direzione di marcia nord-sud in , nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e viale Giostra, , provvedendo alla collocazione di idonea segnaletica mobile di “senso vietato” e pannello integrativo riportante “eccetto veicoli diretti imbarco Caronte & Tourist”, da collocarsi in via Vittorio Emanuele II in corrispondenza della intersezione semaforica con la strada di collegamento (adiacente il lato sud di piazza Unità d’Italia) fra la via Vittorio Emanuele II e la via Garibaldi, al fine di obbligare i veicoli non diretti agli imbarchi della Rada di San Francesco, che devono proseguire in direzione nord, ad immettersi nella suddetta strada di collegamento; direzione obbligatoria a destra in viale della Libertà , direzione di marcia sud-nord ad intersezione con viale Giostra, al fine di consentire, esclusivamente, l’immissione nel cosiddetto “serpentone” della Rada di San Francesco per le operazioni di imbarco, prevedendo la svolta continuativa dal viale della Libertà (direzione sud-nord) per l’immissione nel suddetto “serpentone” della Rada San Francesco, esclusivamente con presidio fisso a cura del Corpo di Polizia Municipale;

, direzione di marcia sud-nord ad intersezione con viale Giostra, al fine di consentire, esclusivamente, l’immissione nel cosiddetto “serpentone” della Rada di San Francesco per le operazioni di imbarco, prevedendo la svolta continuativa dal viale della Libertà (direzione sud-nord) per l’immissione nel suddetto “serpentone” della Rada San Francesco, esclusivamente con presidio fisso a cura del Corpo di Polizia Municipale; istituire (durante le 24 ore giornaliere, fino al 05/09/2023) le direzioni consentite destra e sinistra nella carreggiata centrale del viale Giostra, direzione di marcia monte-mare, ad intersezione con il viale della Libertà, provvedendo alla collocazione della relativa segnaletica stradale verticale ed alla modifica della esistente lanterna semaforica che attualmente indica le direzioni diritto-destra, con l’indicazione destra.

(Foto di repertorio)

(14)