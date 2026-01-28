Al Teatro 3 Mestieri di Messina prende il via la stagione per le famiglie il 24 e 25 gennaio

Inizia la stagione dedicata alle famiglie al Teatro dei 3 Mestieri di Messina; sarà un ricco fine settimana di spettacoli e attività per grandi e piccoli.

Sabato 24 e domenica 25 gennaio, alle ore 18.30, andrà in scena “Storie di Pezza”, spettacolo teatrale di e con Angelo Gallo, un affascinante viaggio nel mondo del teatro di figura. Burattini, marionette, muppet e ombre cinesi raccontano otto storie appartenenti a tradizioni diverse e universi lontani ma paralleli, intrecciando leggende orientali, fiabe fantasy e racconti regionali.

Attraverso antiche tecniche di manovra, lo spettacolo conduce lo spettatore in un percorso emozionante dove le vicende di un simpatico vecchietto si fondono con racconti che parlano di vita, umanità, amore e riflessione, in un’esperienza capace di coinvolgere adulti e bambini.

Teatro 3 Mestieri Messina: spazio alla fantasia

Domenica 25 gennaio, alle 10.00, spazio a “La fabbrica dei pupazzi”. Si tratta di un laboratorio/spettacolo dedicato alla costruzione di un burattino. Un appuntamento creativo e interattivo che permetterà ai partecipanti di scoprire i segreti del teatro di figura. Non solo: i partecipanti avranno l’opportunità di realizzare il proprio pupazzo, vivendo in prima persona la magia della scena.

Il prezzo dello spettacolo è di 8 euro; il prezzo del laboratorio, invece, è di 12 euro.

Dove si trova il Teatro dei 3 Mestieri a Messina? Sulla S.S. 114 km 5,600 – Tremestieri (ME), ingresso accanto al distributore Esso.

Info e prenotazioni: 349 8947473 (anche WhatsApp)

