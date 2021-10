Al Policlinico di Messina tavola rotonda sulla nutrizione artificiale: interventi di Razza e Sileri

Nutrizione artificiale, verso nuovi modelli clinici e assistenziali in Sicilia: è questo l’oggetto dell’evento in programma per sabato 30 ottobre al Policlinico “G. Martino” di Messina e promosso dall’associazione nazionale A.N.N.A. (Associazione Nazionale Nutriti Artificialmente) con l’UOSD di Gastroenterologia Pediatrica dell’UniME. Interverranno il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, e l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza.

L’incontro previsto per sabato a Messina servirà a fare il punto sulle prospettive e su come migliorare il sistema siciliano con una proposta di progetto di Rete dedicata alla nutrizione artificiale. Sono 40mila Italia i pazienti e di tutte le età, ma, sottolineano gli organizzatori dell’evento, mancano percorsi comuni e un quadro normativo di riferimento. Troppe, aggiungono, le differenze tra regioni o anche spesso all’interno della stessa regione. Tra i modelli proposti, quella della de-ospedalizzazione, col conseguente trattamento domiciliare direttamente a casa, per i bambini malnutriti e gli adulti affetti da patologie croniche gastrointestinali, neurologiche e oncologiche che necessitano di nutrizione artificiale perché non più in grado di alimentarsi autonomamente.

Questi i temi di discussione nella mattinata di sabato 30 ottobre presso l’Aula Magna “Filippo De Luca” (Pad. NI) del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina.

Ad introdurre l’evento, il dottor Claudio Romano, a capo dell’UOSD di Gastroenterologia pediatrica e Fibrosi cistica dell’Università di Messina: «La nutrizione artificiale – spiega – oggi è uno strumento terapeutico insostituibile che consente la prevenzione e il trattamento della malnutrizione, il miglioramento del decorso clinico e della prognosi di numerose malattie, una significativa riduzione di morbilità e mortalità e la sensibile riduzione della ospedalizzazione del malato e quindi della spesa sanitaria».

«Accenderemo i riflettori sulle necessità di chi soffre di queste gravi patologie – sottolinea la dott.ssa Alessandra Rivella, presidente di A.N.N.A. – con l’obiettivo di proporre agli interlocutori istituzionali progetti e soluzioni per migliorare l’assistenza e la qualità della vita delle persone coinvolte e rendere più omogenei i percorsi terapeutici nelle diverse regioni».

Il programma

Alle 9.30 – Saluti delle autorità accademiche e aziendali cui seguirà una tavola rotonda dedicata alla proposta di un progetto di Rete Regionale di Nutrizione Artificiale in Sicilia, nella quale interverranno, specialisti provenienti da vari Centri Siciliani. Subito dopo, la presentazione del progetto e dell’associazione A.N.N.A. a cura di Alessandra Rivella.

– Focus sui modelli organizzativi, in particolare quello del Piemonte: a cura della già direttore medico SC Dietetica e Nutrizione Clinica AOU Città della Salute e della Scienza di Torino Antonella De Francesco “L’insufficienza intestinale e Il Centro di Riferimento Regionale per l’Insufficienza Intestinale cronica benigna (IICB)” e a cura del presidente dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) Giuseppe Malfi “La Rete regionale delle strutture di Dietetica e Nutrizione clinica in Piemonte”. Nel pomeriggio – tavola rotonda su “I clinici si confrontano su… e… con i pazienti” moderata dal direttore UO Gastroenterologia del Policlinico messinese Walter Fries insieme con i professori Romano e Romeo sulle tematiche quali “La nutrizione artificiale nel bambino con handicap neuromotorio” “La sindrome dell’intestino corto nel bambino e nell’adulto” e la “La scelta delle formule” .

Infine l’incontro tra persone in cura con la nutrizione artificiale, parenti, caregiver, soci e volontari dell’Associazione. I clinici inoltre saranno a disposizione per brevi consulti individuali (prenotabili on line in fase di registrazione o sul posto fino esaurimento disponibilità).

Pe maggiori informazioni è possibile chiamare la segreteria organizzativa Sama Congressi al numero di telefono 090 6811318 oppure inviare una e-mail all’indirizzo info@samacongressi.it.

