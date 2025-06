Al Marefestival Salina arriva la comicità italiana: Massimo Boldi riceve il Premio Troisi alla carriera

Dopo una grande prima giornata, in cui sono stati premiati Giuseppe Zeno e Barbara Foria, il Marefestival Salina continua nel segno della comicità. La seconda giornata dell’evento che ricorda e celebra Massimo Troisi ha avuto per protagonista Massimo Boldi, simbolo della comicità italiana. L’attore ha ricevuto il Premio Troisi alla carriera per le oltre 70 pellicole girate.

«Sono davvero felice di essere qui a Salina. Non ci ero mai stato prima, è davvero un’isola meravigliosa». Massimo Boldi ha condiviso il suo ricordo personale di Massimo Troisi, legato a dei viaggi all’estero. «Eravamo amici, ma non ci vedevamo spesso in Italia. Ci incontravamo a Los Angeles, insieme ad una bella compagnia, di cui faceva parte anche Vittorio Cecchi Gori».

Alla domanda: “qual è il segreto per far ridere?” Massimo Boldi ha risposto: «Non far piangere! Cercare di essere se stessi». Una frase che, detta da un professionista della risata che ha conquistato intere generazioni per decenni, risuona come un invito a tornare alla comincità pura che per anni è stata protagonista della tv e del cinema.

Quando si parla di Massimo Boldi il pensiero non può che andare ai cinepanettoni che lo hanno visto protagonista insieme al grande Christian De Sica. E proprio parlando dei film di Natale, Boldi ha rivelato di essere particolarmente affezionato a ‘Vacanze di Natale ’95’, uno dei primi film ad aver girato insieme a quello che sarà il compagno di viaggio sul grande schermo. Ma non è finita qui. Dal palco del Marefestival Salina 2025 Boldi ha annunciato: «C’è l’idea di un prossimo film di Natale insieme a De Sica, ma ancora si deve lavorare a location e dettagli. Non sarebbe male girare in questa straordinaria isola, potrebbe intitolarsi Natale a Salina!». Un’idea che ha fatto subito breccia nel cuore degli abitanti dell’isola delle Eolie che hanno reagito a questa notizia con un caloroso applauso.

A far compagnia sul palco a Massimo Boldi ieri sera c’era un altro volto della comicità italiana: Ezio Greggio, tornato a Salina per la quarta volta. A Greggio, già Premio Troisi qualche anno fa, è stata assegnata la Targa Argento per il Teatro, grazie allo straordinario successo del suo ultimo one man show “Una vita sullo schermo”, che ha registrato sold out in tutta Italia e ripartirà prossimamente con nuove date.

I due attori sono stati intervistati dal direttore artistico, il giornalista Massimiliano Cavaleri, e dalla collega Nadia La Malfa.

Il Marefestival, coorganizzato da Cavaleri con Patrizia Casale e Francesco Cappello, continuerà stasera, domenica 15 giugno, con altri due grandi protagonisti del cinema che riceveranno il prestigioso riconoscimento in memoria dell’artista napoletano: la regista, già candidata al Premio Oscar, Cristina Comencini, e l’attore Alessandro Preziosi.

