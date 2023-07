Aggiudicati i lavori per l’ex Fiera di Messina: al suo posto un grande parco urbano. Come sarà

Un grande parco urbano al posto dell’ex Fiera di Messina, con oltre 7mila piante, attrezzature per lo sport, un’area per il relax, spazi per i bambini e per i cani, panchine rivolte verso il mare e percorsi accessibili per le persone con disabilità: questo quanto prevede il progetto dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, i cui lavori sono appena stati aggiudicati a seguito del bando di gara concluso nelle scorse settimane. Scopriamo tutti i dettagli.

Avviata a maggio 2023 si è conclusa lo scorso 17 luglio la procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori nell’area dell’ex quartiere fieristico della città dello Stretto. La ditta aggiudicataria è la Valori s.c.a.r.l. – Consorzio stabile di Roma, che ha presentato un’offerta al ribasso del 31,248% sulla base d’asta di 5.214.960,26 euro a cui vanno aggiunti euro 101.755,10 di oneri per la sicurezza. L’esecuzione dei lavori è stimata in 399 giorni.

Aggiudicati i lavori per l’Ex Fiera di Messina: il progetto del nuovo parco urbano

Il progetto per l’ex Fiera di Messina, realizzato dall’architetto Giovanni Lazzari, mira a restituire alla città dello Stretto uno spazio da tempo negato, senza “sacrificare” l’affaccio al mare, e a creare un luogo possa andare incontro alle esigenze di tutti.

Rimossi i detriti dell’ex Teatro, si interverrà su circa 26.000 mq di quello che un tempo era il quartiere fieristico, e saranno demoliti i vecchi capannoni e fabbricati fatiscenti, recuperando così 2500mq. Al posto delle vecchie strutture nascerà un grande parco urbano costituito per il 61,50% da aree a verde. Saranno infatti piantati 7550 cespugli, fiori, alberi di basso, medio ed alto fusto.

All’interno del parco che sorgerà nell’area dell’ex Fiera di Messina, ci saranno:

un parco giochi attrezzato per i più piccoli,

attrezzato per i più piccoli, un campo bocce e un’area relax per le persone più anziane,

un’area fitness ed un campo di basket/pallavolo/calcetto/tennis per gli sportivi,

centinaia di metri lineari di sedute rivolte sia all’interno della passeggiata che allo Stretto,

percorsi ideati per i non vedenti e gli ipovedenti e accessibilità assicurata per tutti i diversamente abili.

un’area dedicata alla sgambatura dei cani.

È stata predisposta, inoltre, una futura pista ciclopedonale che attraverserà in futuro anche le aree del waterfront. Prevista, infine, la riqualificazione e l’accessibilità alla spiaggia al confine con il Torrente Giostra.

Il nuovo parco urbano sarà accessibile dalla Passeggiata a Mare e dal viale della Libertà, dove verranno eliminate le varie recinzioni. A garanzia di una maggiore sicurezza, sarà predisposto un impianto di video-sorveglianza, che supporterà le forze dell’ordine. Una volta consegnati i lavori, l’ex Fiera di Messina dovrebbe essere pronta in poco più di un anno.

