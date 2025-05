Agevolazioni viaggi per il Referendum 2025 via mare, treno, autostrada e areo

In occasione dei Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione, in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, il Ministero dell’Interno, con circolare n. 42/2025, ha reso noto che gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni viaggi per il Referendum 2025 applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto.

Agevolazioni viaggi in treno per il Referendum 2025

Le società Trenitalia, Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori e Trenord applicheranno agevolazioni sui viaggi in treno per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero che si recano nel comune di iscrizione elettorale (o in località vicine) per votare.

Periodo di validità dei viaggi agevolati

Andata : dal 30 maggio 2025 (incluso, 10 giorni prima del voto)

: dal 30 maggio 2025 (incluso, 10 giorni prima del voto) Ritorno: fino al 19 giugno 2025 (escluso, 10 giorni dopo il voto)

fino al 19 giugno 2025 (escluso, 10 giorni dopo il voto) Il viaggio di andata deve concludersi entro la chiusura dei seggi; il ritorno non può iniziare prima dell’apertura dei seggi.

Documenti da esibire

Andata: tessera elettorale o dichiarazione sostitutiva che attesti lo scopo del viaggio

tessera elettorale o dichiarazione sostitutiva che attesti lo scopo del viaggio Ritorno: tessera elettorale con timbro di avvenuta votazione

tessera elettorale con timbro di avvenuta votazione Sempre: documento di identità valido

documento di identità valido Per i residenti all’estero: riduzione valida solo per tratte italiane, previa esibizione della tessera elettorale (se disponibile), cartolina-avviso o dichiarazione consolare.

Agevolazioni viaggi Referendum 2025: altre info

Condizioni specifiche per ciascun operatore

A) Trenitalia

Sconto del:

60% su tariffe regionali (39, 14, 39/AS)

70% sul prezzo base dei treni nazionali (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Notte)

Valido per:

1^ e 2^ classe, cuccette, vagoni letto, cabine Superior

Livelli di servizio Standard e Premium su Frecce

Esclusi: livelli Executive, Business, Salottino e servizi accessori (es. ristorazione)

Biglietti acquistabili in biglietteria, agenzie e dal 24 aprile 2025 anche online (sito e app

Trenitalia)

È necessario indicare: nome, cognome, data di nascita, numero tessera elettorale (o modulo sostitutivo scaricabile online)

B) Italo – NTV

60% di sconto su biglietti per l’ambiente Smart e Prima, con tariffe Flex, Extratempo Bordo

Acquisto possibile via biglietteria, call center, sito ufficiale e portale agenzie

Non validi: biglietti in ambiente Club, offerte diverse da Flex/Extratempo/Bordo, biglietti singoli o cumulativi, combinati, o con servizi accessori (es. scelta posto, ristorazione, ecc.)

C) Trenord

60% di sconto su biglietti di andata e ritorno a tariffa regionale Lombardia (n. 39/10), sia 1^ che 2^ classe

Inclusa la tratta Malpensa – Milano

Esclusi: biglietti integrati e promozioni cumulative

Vendita in biglietteria e a bordo trenoPer informazioni dettagliate:

www.trenitalia.com

www.italotreno.it

www.trenord.it

Agevolazioni viaggi Referendum 2025 via mare

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato disposizioni alle Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., alla Grimaldi Euromed S.p.A., alla Società Navigazione Siciliana S.c.p.A. e alla NLG –Navigazione Libera del Golfo, di applicare, agli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione, la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola “tariffa ordinaria”; nel caso di elettori che abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la “tariffa residenti”, ad eccezione dei casi in cui la tariffa “elettori” risultasse più vantaggiosa. In particolare tali agevolazioni di viaggio saranno previste rispettivamente nelle seguenti linee marittime:

Grimaldi Euromed S.p.A. : linea Napoli-Cagliari-Palermo e linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e linea Civitavecchia-Olbia;

: linea Napoli-Cagliari-Palermo e linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e linea Civitavecchia-Olbia; Società Navigazione Siciliana S.c.p.A. : collegamenti tra la Sicilia e le isole minori siciliane e linea Napoli-Isole Eolie-Milazzo;

: collegamenti tra la Sicilia e le isole minori siciliane e linea Napoli-Isole Eolie-Milazzo; NLG – Navigazione Libera del Golfo s.r.l.: linea Termoli-IsoleTremiti.

Agevolazioni viaggi referundum via autostrada

L’AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) ha comunicato che le Concessionarie autostradali aderiranno all’esenzione del pedaggio su tutta la rete nazionale, escluse le autostrade con sistema di pedaggio “aperto”, per i cittadini italiani residenti all’estero.

Anche le società non iscritte all’AISCAT garantiranno lo stesso trattamento agevolato.

Periodo di validità dell’esenzione

Andata: dalle ore 22:00 del quinto giorno precedente il voto

dalle ore 22:00 del quinto giorno precedente il voto Ritorno: fino alle ore 22:00 del quinto giorno successivo alla conclusione delle votazioni

Documentazione richiesta

Per l’andata: uno tra i seguenti documenti: tessera elettorale, cartolina-avviso inviata dal Comune di iscrizione, attestazione del Consolato della località di residenza.

uno tra i seguenti documenti: tessera elettorale, cartolina-avviso inviata dal Comune di iscrizione, attestazione del Consolato della località di residenza. Per il ritorno: tessera elettorale vidimata dal presidente del seggio in cui è avvenuta la votazione.

L’acquisto dei biglietti aerei

La Compagnia Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways) applicherà uno sconto sul biglietto aereo per un volo nazionale, andata e ritorno, utilizzato per recarsi presso la sede del seggio elettorale di appartenenza. Lo sconto applicabile è pari a 40 euro per tariffe con importo pari o superiore a 41 euro e applicabile a tutti i brand tariffari, non si aggiunge ad altre agevolazioni o promozioni in corso e non si applica a tasse e supplementi. L’acquisto dei biglietti a tariffa agevolata potrà essere effettuato tramite il sito web www.ita-airways.com e le agenzie di viaggio in Italia.

Al momento del check-in e/o dell’imbarco il passeggero dovrà esibire la tessera elettorale o, qualora ne sia sprovvisto, solo per il viaggio di andata, dovrà sottoscrivere e presentare al personale di scalo una dichiarazione sostitutiva. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente vidimata dalla sezione elettorale recante la data della votazione. I documenti di viaggio saranno validi da 7 giorni antecedenti la data di consultazione elettorale fino a 7 giorni seguenti la consultazione stessa.

