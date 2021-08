Acqua a Messina. In tilt la cabina di Torrerossa, possibili disagi in città

A causa del gran caldo che in questi giorni sta colpendo Messina, la cabina primaria dell’impianto di captazione a Torrerossa è andata in tilt. I tecnici di AMAM e dell’Enel sono già al lavoro per verificare l’entità del danno e risolvere il problema nel minor tempo possibile, ma potrebbero esserci, dal primo pomeriggio di oggi, 10 agosto, disagi e modifiche nei tempi di distribuzione dell’acqua in città.

A comunicarlo è stata l’Azienda Meridionale Acque di Messina (AMAM), con una nota stampa che riportiamo: «Tecnici di AMAM e di ENEL stanno intervenendo sul posto per verificare l’entità del problema e ripristinare nel più breve tempo possibile la funzionalità della centrale che garantisce l’approvvigionamento idrico alla città di Messina. Dal primo pomeriggio di oggi, l’erogazione dell’acqua attraverso la rete subirà modifiche nei tempi di distribuzione, per assicurare il servizio in tutto il territorio, con le risorse al momento presenti nei serbatoi cittadini».

Maggiori informazioni e ulteriori aggiornamenti seguiranno nel corso della giornata.

