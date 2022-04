Cucina e motori, Aci e Ambasciatori del Gusto insieme a Messina per il turismo

È stato firmato il protocollo d’intesa tra Ambasciatori del Gusto e Automobile Club d’Italia. L’accordo di collaborazione tra le due realtà è stato siglato nella sede Aci di Messina alla presenza dell’ingegnere Massimo Rinaldi e lo chef Pasquale Caliri del ristorante Marina di Nettuno e consigliere nazionale degli Ambasciatori del Gusto.

«È una ulteriore occasione per riaffermare la nostra presenza e l’impegno per valorizzare, di concerto con le istituzioni, i valori e le potenzialità turistiche ed enogastronomiche del nostro territorio» ha dichiarato in merito chef Caliri.

Alla base di questa partnership c’è la reciproca volontà di tutelare gli interessi degli automobilisti e l’identità agroalimentare-enogastronomica italiana attraverso nuovi progetti comuni, la ricerca e la divulgazione di percorsi turistici per offrire un’esperienza unica e completa.

«Nella consapevolezza – si legge nel comunicato congiunto – di quanto sia necessario e urgente rafforzare la consapevolezza del valore e dell’unicità del territorio, ACI e gli Ambasciatori del Gusto si impegnano a cooperare per la costruzione di nuovi modelli e nuove strategie di comunicazione che favoriscano la diffusione di un turismo sostenibile da un punto di vista ambientale, economico e sociale».

«Il Protocollo d’Intesa – concludono ACI e Ambasciatori del Gusto – conferma da un lato l’attenzione che ACI rivolge a tutti i cittadini, non solo automobilisti, a cui fornisce una gamma di servizi e opportunità sempre più ampia e in costante evoluzione, anche andando ad esplorare settori affini a quello proprio della mobilità. Dall’altro ribadisce la capacità dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto di dialogare con Enti e Istituzioni agendo al loro fianco e sempre in prima linea nella difesa, nella tutela e nella valorizzazione globale del Made in Italy».

