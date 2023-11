AAA cercasi volontari per impacchettare i regali di Natale: alla Feltrinelli la campagna di Mani Tese

“Molto più di un pacchetto regalo”: torna la campagna natalizia di “Mani Tese” alla libreria Feltrinelli di Messina. L’associazione, ONG che si occupa di promuovere progetti di sviluppo nel Sud del mondo, cerca volontari per impacchettare i regali di Natale alla libreria Feltrinelli di via Ghibellina.

“Mani Tese” è un’organizzazione non governativa che si occupa di lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Ogni Natale, in collaborazione con le librerie Feltrinelli di tutta Italia, lancia una campagna natalizia finalizzata a raccogliere fondi per sostenere le proprie attività. Per poterla realizzare si avvale di volontari.

In particolare, “Mani Tese” cerca volontari che possano dedicare qualche ora del proprio tempo ad impacchettare regali presso la Libreria Feltrinelli di Messina dal 24 novembre al 24 dicembre 2023 e sostenere così le iniziative dell’Ong per garantire il diritto all’istruzione dei bambini e delle bambine in Benin, supportandone le famiglie e permettendo loro di frequentare la scuola.

Per candidarsi e diventare volontario di “Mani Tese” per il Natale 2023 occorre collegarsi al sito ufficiale dell’organizzazione, nella sezione di Messina. Una volta collegati basterà compilare il modulo con i proprio dati anagrafici e cliccare su “invia”.

Cos’è Mani Tese?

Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa, ONLUS e associazione riconosciuta come Ente Morale, nata nel 1964. Opera in Africa, Asia e America Latina con progetti di cooperazione internazionale per sviluppare insieme alle comunità locali un’economia autonoma e sostenibile. In Italia promuove progetti, campi di volontariato e stili di vita improntati alla solidarietà e alla sostenibilità attraverso migliaia di volontari attivi sul territorio.

