A20: chiuso il tratto tra gli svincoli Tremestieri e San Filippo. Traffico in tilt sulla SS 114

Dalle 09:00 alle 13:00 di oggi, 27 marzo 2021, sulla A20 Messina-Palermo tratto chiuso a causa di lavori tra lo svincolo Tremestieri e lo svincolo San Filippo. Traffico in tilt sulla Strada Statale 114, dove si sono riversate le auto e i mezzi che devono spostarsi in direzione Catania e Palermo.

Code di oltre 2 chilometri si registrano al momento con mezzi incolonnati che si muovono a passo di formica, come mostrano le immagini che ci vengono fornite in tempo reale dagli automobilisti in fila. «Viaggiavo in direzione Catania quando, arrivato all’altezza dello svincolo di San Filippo, sono stato costretto ad uscire dalla A20 e a proseguire lungo la Strada Statale 114. Sono in fila dalle ore 10:00. Quasi due ore per percorrere circa 2 chilometri e ancora sono fermo davanti al Centro Commerciale Tremestieri» ci racconta Giuseppe.

Al momento il traffico è ancora bloccato e dato che la chiusura del tratto della A20 Messina-Palermo è previsto fino alle ore 13, con molta probabilità anche il flusso delle auto rimarrà rallentato fino all’ora di pranzo.

Fino a quell’ora, uscita obbligata Tremestieri per chi viaggia in direzione Palermo. Uscita obbligata a San Filippo per chi viaggia in direzione Catania.

Aggiornamento (12:10): riaperto l’ingresso dello svincolo di Tremestieri per accedere alla tangenziale in direzione autostrada A20 Messina-Palermo.

(544)