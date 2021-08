A settembre la 1ª edizione del Festival dello Sport Solidale di Messina

Saranno due le giornate previste per la 1a edizione del Festival dello Sport Solidale che si svolgerà a Messina il prossimo 3 settembre. Una prima giornata si svolgerà alla piscina di Villa Dante e la seconda, invece, avrà carattere divulgativo con un incontro al Salone della Bandiere. Il Festival dello Sport Solidale, infatti, nasce con l’obiettivo di promuovere attività di screening e controlli preventivi dei disturbi legati alla cardiomiopatia.

«Oggi lanciamo la prima edizione del Festival dello Sport solidale iniziativa che – ha detto l’Assessore Calafiore durante la conferenza stampa di presentazione – coinvolge soprattutto i ragazzi più giovani in un’attività di screening e di controllo. L’obiettivo è sensibilizzare e fare conoscere una patologia poco nota, la cardiomiopatia aritmogena, che spesso è causa di morte degli atleti».

Il Festival dello Sport Solidale è patrocinato dal Comune di Messina, in sinergia con il Consiglio dell’Ordine dei Medici, il Comitato Pari Opportunità e l’Unione Sportiva Acli. «Già dai tempi di Ippocrate – ha aggiunto il dottor Campisi – si parlava di prevenzione e dell’esercizio fisico che se esercitato con prudenza previene dalle malattie. È importante che l’esercizio fisico sia effettuato in maniera graduale e sotto controllo medico per constatare e monitorare eventuali patologie congenite al fine di scongiurare una eventuale morte cardiaca improvvisa».

