A scuola di e-commerce con Amazon: il corso gratuito per imprese e startup siciliane

Si svolgerà il 29, 30 e 31 marzo il corso online “Accelera con Amazon” organizzato grazie all’accordo tra l’Azienda e la Regione Siciliana e indirizzato a startup e piccole e medie imprese (Pmi) siciliane che vogliano scoprire tutti i segreti per aprire un e-commerce online efficace. Obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere le attività locali e promuovere il Made in Italy.

A presentare la tre giorni, l’assessore regionale alle Attività Produttive, Mimmo Turano: «Grazie al protocollo che abbiamo firmato a dicembre con Amazon abbiamo la possibilità di offrire alle pmi e startup siciliane un’importante opportunità formativa che consentirà di acquisire le competenze necessarie per digitalizzarsi e lanciare la propria attività on line a livello nazionale e internazionale. L’obiettivo per le nostre imprese è colmare il gap che esiste con le concorrenti europee soprattutto alla luce della pandemia e dei recenti eventi internazionali che obbligano ad una presenza assolutamente competitiva online».

Il corso, progettato da MIP Politecnico di Milano e tenuto da Amazon, prevede sessioni formative live e sessioni di domande e risposte, approfondirà le tematiche legate al digital marketing, alle strategie di vendite online, alla vendita su Amazon e all’estero. In sostanza, tutta una serie di attività formative finalizzate ad aiutare imprese e startup a sviluppare le competenze digitali necessarie per vendere online.

Per partecipare, gratis, al corso Amazon destinato alle imprese siciliane occorre compilare il modulo disponibile a questo link, indicando nome e cognome del partecipante, il nome dell’azienda, il settore di appartenenza (abbigliamento, servizi, turismo, prodotti per la casa, e così via).

Il programma del Bootcamp online “Accelera con Amazon” è il seguente:

Martedì 29 Marzo, ore 16-18 – Strategia di business digitale: formulazione, implementazione, crescita – MIP Politecnico di Milano;

Mercoledì 30 Marzo, ore 16-18 – Come vendere sullo store Amazon in Italia e all’estero, Amazon

Giovedì 31 Marzo, ore 16-18 – Marketing Digitale e Strategia di vendita digitale dell’Omnicanalità – MIP Politecnico di Milano.

