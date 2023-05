A Milazzo le riprese del nuovo film di Alessandro Siani: cosa sappiamo finora

Il nuovo film dell’attore e regista campano Alessandro Siani sarà girato tra la Sicilia, in particolare a Milazzo, in provincia di Messina, e Roma. Il titolo della pellicola, in uscita nel 2024, è “Succede anche nelle migliori famiglie”. Ecco tutto ciò che sappiamo finora.

Dopo la seconda stagione di “The White Lotus”, ambientata principalmente a Taormina, la provincia di Messina torna ad essere un set cinematografico in occasione del nuovo film di Alessandro Siani, che ne curerà la regia e la sceneggiatura; quest’ultima insieme a Gianluca Ansanelli. Nulla si sa della trama, ma sappiamo – com’era comunque facilmente intuibile – che sarà una commedia. Sarà una produzione IIF – Lucisano Media Group, Rai Cinema, mentre la casa di distribuzione è la 01 Distribution.

Dalle prime indiscrezioni, le riprese interesseranno una villa di Capo Milazzo, ma solo per quel che riguarda gli esterni. Gli interni saranno girati a Roma. La data di uscita segnata sul portale dedicato al cinema “Coming Soon” è quella dell’1 gennaio 2024. Top secret il cast, tra gli attori, infatti, figura soltanto Alessandro Siani.

Chi è Alessandro Siani? Napoletano, classe 1975, Alessandro Siani (al secolo Alessandro Esposito) è un comico, attore, regista e sceneggiatore italiano. Tra i suoi film segnaliamo Il Principe abusivo (2013), Benvenuti al Sud (2010), Benvenuti al Nord (2012), Natale a New York (2006), Ti lascio perché ti amo troppo (2005), e l’ultimo uscito, Tramite Amicizia (2023). Tra settembre e novembre 2021 ha condotto Striscia la Notizia insieme a Vanessa Incontrada.

(12)