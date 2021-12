A Messina arriva il pollo fritto di KFC: dove sarà il ristorante del Colonnello Sanders

KFC apre a Messina. La catena di ristoranti Kentucky Fried Chicken del Colonnello Sanders, famosa in tutto il mondo per il pollo fritto, sta per approdare nella città dello Stretto (dopo aver già conquistato la provincia) e sembra pronta a fare diretta concorrenza al McDonald’s. Il nuovo ritrovo sarà infatti in pieno centro, a pochi passi dal “rivale”.

In Italia attualmente ci sono in totale 50 ristoranti KFC, 5 dei quali in Sicilia (3 a Catania, uno a Milazzo e uno a Palermo). Il sesto arriverà a breve a Messina, come annunciano i cartelli posti sull’edificio che lo ospiterà. Il nuovo KFC di Messina si troverà a piazza Cairoli, tra via Dogali, via Tommaso Cannizzaro e via Giordano Bruno.

Ma cos’è KFC? Si tratta di una catena di ristoranti con un menù principalmente a base di pollo, dalle famose ali di pollo piccanti, ai burger, passando per le cosce. Il menù è comunque abbastanza vario e contiene anche contorni, come i classici anelli di cipolla, snack, dessert, e bibite. Il fondatore, nonché volto della catena di ristoranti, è il Colonnello Harland Sanders. Nato a Henryville, nello stato dell’Indiana (USA) nel 1890 è il simbolo del self made man, cresciuto in una famiglia povera, orfano di padre e lavoratore sin da ragazzino. La sua avventura comincia quando viene assunto in un distributore di benzina dove a poco a poco impara a gestire il servizio di ristorazione con idee innovative e vincenti. Nel 1935 ottiene il titolo di “Colonnello del Kentucky” per le sue capacità imprenditoriali e nel 1952 apre il primo Kentucky Fried Chicken. Oggi KFC è una catena che conta oltre 23mila ristoranti in 140 paesi. Particolarità del pollo del Colonnello Sanders è che è preparato sul momento.

KFC è già famoso in tutta Italia e, come si anticipava, ha un ristorante anche in provincia di Messina, per la precisione al Parco Corolla di Milazzo, dove ha trovato la sua collocazione ideale all’interno dell’area della “food court”. Le selezioni per lavorare al punto vendita di Messina sono già scadute, ma è sempre bene tenere d’occhio la pagina di KFC “Lavora con noi”.

