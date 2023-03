A Messina meno incidenti stradali, ma più vittime: il report 2022 della Polizia Municipale

Diminuiscono gli incidenti, ma aumenta il numero delle persone decedute a seguito di un sinistro stradale: questi alcuni dei dati del report della Polizia Municipale di Messina per l’anno 2022. Numeri, messi a confronto con quelli del 2021 e divulgati in occasione del 175esimo anniversario dalla nascita del Corpo.

Oggi, martedì 28 marzo 2023, si celebra il 175esimo anno dalla nascita del Corpo della Polizia Municipale di Messina. Dopo la cerimonia, svoltasi questa mattina nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, è stato condiviso il report 2022 denominato “La Polizia Municipale in cifre”.

Tra i dati, quelli riguardanti le attività svolte dalla sezione Infortunistica della Polizia Stradale, che segnalano alcune lievi variazioni. Il numero di incidenti stradali nell’area urbana di Messina rilevati dal Corpo.

In particolare, si legge nella relazione, «i sinistri passano da 1.183 del 2021 a 1.155 del 2022 con un lieve decremento pari a -2,36%. Nessuna variazione tra quelli rilevati con feriti che nel 2021 erano 618 mentre nel 2022 sono stati 617. In sensibile aumento, purtroppo, il numero delle persone decedute che passano da 9 a 11 (+18,18%) e delle persone rimaste coinvolte in incidenti gravi o gravissimi che sono stati 18 nel 2021 e 22 nel 2022 (+18,18%). Stabile il numero dei feriti coinvolti in incidenti stradali che passano da 844 a 839 (-0,59%)». Il numero di incidenti con feriti, osserva la Polizia Municipale sulla base dei dati degli anni passati, è comunque in lenta ma costante diminuzione. «La preoccupazione – sottolinea il report – è rivolta agli incidenti mortali che, dopo anni di calo, sembrano essere in crescita».

Ma quali sono i tipi di veicoli maggiormente coinvolti in incidenti stradali? Le autovetture rimangono i veicoli maggiormente coinvolti negli incidenti stradali sul territorio cittadino (1.420). Aumentano il numero di incidenti che coinvolgono le biciclette (52 nel 2022 e 35 nel 2021); mentre diminuiscono quelli che coinvolgono motorini e simili. Il numero degli incidenti che hanno coinvolto biciclette, segnala infine la Municipale, è addirittura superiore a quelli registrati col ciclomotore.

(5)