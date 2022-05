A Messina la Strage di Capaci non si dimentica: tutti gli eventi

Sono passati 30 anni dalla morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro uccisi dalla mafia il 23 maggio 1992 in quella che è passata alla storia come la Strage di Capaci e anche Messina si unisce al ricordo delle vittime innocenti dei Cosa Nostra. Diversi, infatti, gli eventi organizzati in memoria del trentennale: dal flash mob “Non dimentichiamoci di essere Capaci” all’iniziativa di Legambiente dei Peloritani.

Strage di Capaci: gli eventi a Messina

Alcuni degli eventi organizzati a Messina per il trentennale della Strage di Capaci rientrano nei lavori della Giornata Nazionale della Legalità 2022:

Legambiente Peloritani : i volontari sono già a lavoro sul viale Giostra per una pulizia straordinaria della rotatoria intitolata alle “ Vittime e Martiri della Mafia “.

: i volontari sono già a lavoro sul viale Giostra per una pulizia straordinaria della rotatoria intitolata alle “ “. Il ricordo e la memoria di Giovanni Falcone : nell’Aula Magna dell’Università di Messina, l’incontro organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e l’Ufficio Scolastico Provinciale. I lavori sono inseriti all’interno del programma della Giornata Nazionale di Legalità 2022.

: nell’Aula Magna dell’Università di Messina, l’incontro organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e l’Ufficio Scolastico Provinciale. I lavori sono inseriti all’interno del programma della Giornata Nazionale di Legalità 2022. Laboratori a cielo aperto : a Piazza Casa Pia, sempre all’interno della Giornata Nazionale di Legalità 2022, il Movimento Cristiano Lavoratori con la Fondazione Èbbene ha coinvolto gli studenti degli Istituti comprensivi Pascoli-Crispi, Boer-Verona Trento e Battisti-Foscolo in un laboratorio a cielo aperto . Durante la giornata, verrà piantato un albero di ulivo come simbolo di vita, speranza e legalità.

: a Piazza Casa Pia, sempre all’interno della Giornata Nazionale di Legalità 2022, il Movimento Cristiano Lavoratori con la Fondazione Èbbene ha coinvolto gli studenti degli Istituti comprensivi Pascoli-Crispi, Boer-Verona Trento e Battisti-Foscolo in un . Durante la giornata, verrà piantato un albero di ulivo come simbolo di vita, speranza e legalità. Non dimentichiamo di essere Capaci: alle 17.30, alla Passeggiata a Mare, il flash mob organizzato dai Grilli dello Stretto di Messina. Per chi vorrà basterà indossare una maglietta bianca.

Per chi non riuscisse a partecipare agli appuntamenti, suggeriamo la visione dei documenti e delle testimonianze raccolti da Rai Cultura.

(5)