A Messina il “Trofeo Padre Annibale”: come cambia la viabilità tra divieti di sosta e di transito

A Messina torna per la sua XXIV edizione il “Trofeo Padre Annibale”, manifestazione podistica che interesserà diverse vie del centro città. Per consentire lo svolgimento della gara, in programma domenica 8 ottobre 2023, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità. Previsti in particolare divieti di sosta e di transito veicolare, più la temporanea sospensione del servizio del tram, nelle tratte interessate. Vediamo tutti i provvedimenti viari.

“XXIV trofeo Padre Annibale”: modifiche alla viabilità di Messina

Di seguito, le modifiche alla viabilità previste dal Comune di Messina in occasione della manifestazione sportiva podistica XXIV trofeo Padre Annibale in programma domenica 8 ottobre:

dalle ore 15.00 alle ore 18.45 – il divieto di sosta , con zona rimozione coatta, entrambi i lati (con collocazione di idonea segnaletica stradale) nelle seguenti strade: via S. Cecilia, nel tratto compreso tra via Battisti e viale San Martino; via Centonze, nel tratto compreso tra le vie Saffi e Santa Cecilia; via Ghibellina, nel tratto compreso tra le vie Bixio e Santa Cecilia; via Risorgimento, nel tratto compreso tra le vie Saffi e Santa Cecilia; via dei Mille, nel tratto compreso tra le vie Bixio e Santa Cecilia; carreggiata est di viale San Martino, nel tratto compreso tra le vie Saffi e Santa Cecilia.

– il , con zona rimozione coatta, entrambi i lati (con collocazione di idonea segnaletica stradale) nelle seguenti strade: dalle ore 16.00 alle ore 19.30 – il divieto di sosta , con zona rimozione coatta, entrambi i lati (con collocazione di idonea segnaletica stradale) nelle seguenti strade: via Maddalena, nel tratto compreso tra via dei Mille e viale San Martino; via Dogali, nel tratto compreso tra via Bruno e viale San Martino;

– il , con zona rimozione coatta, entrambi i lati (con collocazione di idonea segnaletica stradale) nelle seguenti strade: dalle ore 16.00 alle ore 18.45 e comunque fino al termine del passaggio unico dei podisti in via Santa Cecilia – il divieto di transito veicolare (con collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale) nelle seguenti strade: via Santa Cecilia, nel tratto compreso tra via Battisti e viale San Martino; via Centonze, nel tratto compreso tra le vie Saffi e Santa Cecilia; via Ghibellina, nel tratto compreso tra le vie Bixio e Santa Cecilia; via Risorgimento, nel tratto compreso tra le vie Saffi e Santa Cecilia; via dei Mille, nel tratto compreso tra le vie Bixio e Santa Cecilia; carreggiata est di viale San Martino, nel tratto compreso tra le vie Saffi e Santa Cecilia, provvedendo alla deviazione del transito veicolare proveniente dal viale San Martino, direzione di marcia sud-nord, in via Saffi.

e comunque fino al termine del passaggio unico dei podisti in via Santa Cecilia – il (con collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale) nelle seguenti strade: dalle ore 17.30 alle ore 19.30 – divieto di transito veicolare (con collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale) nelle seguenti strade: via Maddalena, nel tratto compreso tra via dei Mille e viale San Martino; via Dogali, nel tratto compreso tra via Bruno e viale San Martino;

– (con collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale) nelle seguenti strade:

Infine, dalle ore 17.30 alle 19.30, sarà sospeso il servizio tranviario, nei tratti impegnati dal percorso della gara podistica.

