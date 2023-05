A Messina i Campionati Paralimpici di Tennistavolo: «Lo sport è per tutti»

Messina ospita i Campionati Italiani Paralimpici di Tennistavolo al Palarescifina. Alle 14.00 di oggi, 18 maggio, il via alle gare che si concluderanno mattina di domenica, 21 maggio. L’ingresso è libero.

Come ha dichiarato il messinese Alessandro Arcigli, tecnico della nazionale azzurra paralimpica e delegato del Coni Messina: «Ci sono eventi che, nel trasmettere l’importanza dell’inclusione, non lasciano un’eredità “tangibile”, ma una altrettanto importante: la validità culturale. I Campionati Paralimpici di Tennistavolo sono uno di questi»

In attesa del fischio di partenza, si è svolta stamattina alle 11:00 la presentazione ufficiale della manifestazione sportiva nella Sala Falcone e Borsellino di Palazzo Zanca. Non è la prima volta che il Palarescifina di Messina ospita i Campionati Paralimpici di Tennistavolo: la prima è stata nel 2009. In quest’occasione ai suoi tavoli gareggeranno 146 atleti: tra di loro diversi campioni ed eccellenze della Nazionale Italiana.

Per il sindaco Federico Basile: «Avere a Messina i campionati paralimpici di Tennistavolo è un’occasione importante, perché nelle attività agonistiche la connotazione territoriale serve a coinvolgere le città ospitanti. Inoltre, sono convinto che lo sport è per tutti e dev’essere fruito da tutti: queste manifestazioni dimostrano che le attività sportive rappresentano anche un mezzo di comunicazione fondamentale».

Massimo Finocchiaro, assessore comunale alle Politiche Sportive afferma: «È un momento in cui la città può dimostrare grande sensibilità, spessore culturale e inclusività. Per fortuna, l’interesse della nostra società si sta spostando anche su questo tipo di problematiche che mi toccano personalmente».

«Lo sport può fare molto per far capire ai nostri concittadini le potenzialità e le abilità delle persone disabili, invece di porre le attenzioni solo sulle necessità e i bisogni come spesso facciamo – aggiunge Alessandro Arcigli. Il Comitato Paralimpico interviene in un ambito in cui il resto della società civile talvolta non riesce ad agire. In quale campo, più che nello sport, la persona disabile viene considerata per le sue abilità, per i suoi successi, per le sue vittorie?».

La parola passa poi alle vere protagoniste della manifestazione: le campionesse azzurre di Tennistavolo. Michela Brunelli, presente ai Campionati a Messina del 2009, si dichiara felicissima di tornare in Sicilia: «Spero di venirci di nuovo anche in futuro, però per qualche giorno di vacanza; nel frattempo porto qui il tennistavolo, con le mie compagne Giada e la new entry Carlotta che è una “bomba”».

«Vi aspetto nel nostro habitat: il campo da gioco» afferma Giada Rossi, emozionata di essere a Messina. Invece per la giovanissima Carlotta Ragazzini, classe 2001, è la prima volta in Sicilia: «Il clima che abbiamo trovato non poteva essere dei migliori».

Campionati Paralimpici di Tennistavolo a Messina: il programma

Giovedì 18 maggio

ore 14:00 – Singolari Giovanili Maschile E Femminile 1/5

Ore 15:00 – Singolari Esordienti Maschile E Femminile 1/5

Ore 16:00 – Semifinali Playoff Serie A1 Classi 1/5

Ore 18:30 – Finali Playoff Serie A1 Classi 1/5

Venerdì 19 maggio

Ore 10:00 – Singolari Maschili Classi 1-2-3-4-5

Ore 14:00 – Singolari Femminili Classi 1-2-3-4-5

Ore 16:00 – Doppio Maschile 1/5

Ore 16:00- Semifinali Playoff Serie A1 Classi 6/10 E Serie A Classe 11

Ore 18:00 – Doppio Femminile 1/5

Ore 18:30 – Finali Playoff Serie A1 Classi 6/10 E Serie A Classe 11

Sabato 20 maggio

Ore 10:00 – Doppi Misti Classi 1/5 – 6/10 – 11

Ore 10:00 – Doppi Maschile E Femminile Classe 6/10

Ore 11:30 – Doppi Maschile E Femminile Classe 11

Ore 14:00 – Singolari Giovanili Maschile/Femminile Classi 6/10 E 11

Ore 17:00 – Singolari Esordienti Maschile/Femminile Classi 6/10 E 11

Domenica 21 maggio

Ore 10:00 – Singolari Maschili Classi 6-7-8-9-10-11

Ore 10:00 – Singolari Femminili Classi 6-7-8-9-10-11

Si sfideranno in questi giorni:

Lo Sport è Vita Onlus contro il Tennistavolo Vicenza

Fondazione Bentegodi contro la Brunetti Castel Goffredo

Il Tennistavolo Olimpicus Valverde e l’ ASD Ennio Cristofaro Intini Costruzioni

e l’ Il Frandent Group Torino Universitaria contro il Circolo Tennistavolo Molfetta

contro il Lo Sport Club Etna e l’ ASD Paralimpica Mimì Rodolico A

e l’ La Radiosa Zeropong e la Radiosa MCL.

Si rimanda a questo sito per il programma completo.

I Campionati Paralimpici Italiani di Tennistavolo sono organizzati dalla Federazione Italiana Tennistavolo, con il patrocinio del Comune di Messina, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e con il Comitato Regionale FITeT Sicilia. La manifestazione può contare sul contributo degli sponsor Tarta e Superabile Inail, del partner Sclerosi Multipla Associazione Italiana Sicilia e del fornitore Stag.