A Messina arriva “Venti di Gusto”: al Grecale una giornata dedicata ai sapori della Sicilia

Fare rete in Sicilia, nel nome dell’ospitalità e dell’enogastronomia d’eccellenza. Con questo obiettivo il team di Sicilia da Gustare, in collaborazione con “Grecale Ristorante”, in occasione della nuova stagione turistica e della ripresa ufficiale di tutti gli eventi, lancia l’appuntamento “Venti di Gusto – La Sicilia dell’enogastronomia e dell’ospitalità”.

Sarà una 1^ edizione tutta da scoprire, che prenderà il via giovedì 19 maggio a Torre Faro (ME), nell’esclusiva location del Grecale Ristorante. Un vero e proprio appuntamento “di gusto”, promosso ed organizzato dalla Redazione di Sicilia da Gustare con l’intento di creare una piacevole occasione d’incontro per i professionisti del Food&Beverage e dell’accoglienza col preciso intento di dare il via a grandi progetti di collaborazione.

Numerosi sia i protagonisti che interverranno durante l’evento che gli appuntamenti in programma. Si parte alle ore 10,00 e fino alle ore 17,00, nella splendida cornice della terrazza del Grecale. Ad accogliere quanti interverranno sarà un affascinante percorso di degustazioni a tappe di una Sicilia in “miniatura”, lungo il quale si snoderanno i racconti dell’enogastronomia e dell’ospitalità, toccando tutti gli angoli della nostra Isola, coniugando cultura, tradizioni, emozioni ed esperienze. Ci saranno, infatti, 28 postazioni di assaggio, 20 Chef e Maestri Pasticceri ai tavoli di degustazione; 10 Maestri Pizzaioli di Casa Sanremo; Sushi Corner; 3 Ambasciatori del gusto; 30 cantine da tutta la Sicilia; più di 20 produttori (cioccolato, farine, birra, olio, formaggio, ecc.).

Ad arricchire i contenuti della giornata ci saranno 3 Masterclass Light: Degustazione di Grappe con abbinamento di cioccolato e sigari; la Mixology, con gli abbinamenti tra cocktail e piatti da ristorante; i segreti per riconoscere e abbinare l’Olio EVO.

A partire dalle ore 19,00, giusto il tempo di dare nuova forma all’evento il Grecale Ristorante aprirà le porte al territorio per una cena esclusiva (ingressi limitati) dedicata ai cultori della buona cucina, proponendo: 10 punti degustazione di alta cucina e pasticceria; Pizza Corner con i Maestri Pizzaioli di Casa Sanremo; Sushi Corner; 10 cantine da tutta la Sicilia; Degustazione grappa con abbinamento sigari; Degustazione Cioccolato. Guest Star della serata lo Chef stellato Accursio Craparo che porterà in degustazione il suo già noto “Pane e Cipolle” tra i piatti di punta del suo menù.

Partner d’eccezione, tra gli altri, anche Zanussi Professional, che supporta il team di Sicilia da Gustare in tutti gli eventi. Costo della cena 60 Euro per info e prenotazione contattare il 0906402915. Per prendere visione del programma e fornire la tua adesione all’evento, cliccare al seguente link: qui.

