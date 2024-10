A Messina arriva “Un Riciclo da Paura”: il 31 ottobre a Piazza Unione Europea

Presentato questa mattina a Palazzo Zanca “Un Riciclo da Paura”. L’evento nasce nell’ambito del progetto “Ricomincio da tRe”, in collaborazione con il Comune di Messina e le partecipate Messinaservizi Bene Comune e Messina Social City.

“Un Riciclo da Paura” avrà luogo giovedì 31 ottobre a Piazza Unione Europea dalle ore 9 alle 12. In più, ci saranno laboratori per bambini, animazione e stand informativi.

Il riciclo a Messina comincia anche dai più piccoli

L’assessora alle Politiche agroalimentari Alessandra Calafiore ha spiegato in cosa consiste l’iniziativa: «”Un Riciclo da Paura” vede coinvolte le diverse realtà delle nostre Partecipate. Abbiamo deciso di realizzarla a Piazza Unione Europea per diffondere la cultura del riciclo già da più piccoli. I bambini potranno partecipare a laboratori divertenti e avere una piantina nel momento in cui conferiranno un oggetto in plastica.

L’assessora ha continuato spiegando che l’iniziativa riguarda l’educazione ad un consumo sostenibile e all’economia circolare, attraverso attività laboratoriali e di animazione, nell’ambito del progetto “Ricomincio da tRe”. Il progetto è finanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). La manifestazione è promossa dalla delegazione provinciale Assoutenti, in collaborazione con l’associazione Impronte e il dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana – Servizio 13 per il territorio di Messina.

Il progetto è condiviso con l’assessore Francesco Caminiti e realizzato con il contributo delle partecipate comunali Messinaservizi Bene Comune e Messina Social City. Le attività sono rivolte alla cittadinanza e soprattutto alle giovani generazioni, che potranno essere ulteriormente sensibilizzati su temi, come quelli del minor consumo, riciclo e utilizzo, così attuali e importanti. Sono previsti laboratori per bambini, animazione e stand informativi. I bambini, che porteranno oggetti da riciclare, riceveranno in omaggio piantine officinali gentilmente offerte dalla Guardia Forestale.

Messina: riciclo, promozione del riuso e consumo sostenibile

Antonino Donato, presidente Assoutenti ha spiegato che l’associazione, oltre a lavorare sulla sensibilizzazione sui temi del minor consumo, sta lavorando con le scuole anche per ulteriori progetti. Donato ha inoltre dichiarato: «come associazione, siamo lieti di aver riscontrato questa sensibilità nel Comune di Messina su questi temi. Credo che svilupperemo una comunicazione ancora più intensa».

Presenti alla conferenza su “Un Riciclo da Paura” anche Marisa Arena e Lillo Lo Cascio dell’associazione Impronte. Lo Cascio ha sottolineato l’importanza dell’attenzione nei confronti dei bambini per temi come promozione del riuso e consumo sostenibile.

Le tematiche di “Ricomincio da tRe”

A Piazza Unione Europea, inoltre, ci saranno materiali informativi che saranno resi disponibili sulle diverse tematiche affrontate in “Ricomincio da tRe”, dall’economia circolare all’educazione finanziaria e digitale sino al risparmio e all’efficienza energetica.

Le Associazioni promotrici hanno messo a disposizione le diverse competenze e conoscenze, creando dei materiali accattivanti e di facile lettura che saranno disponibili in formato online e cartaceo.

Tutte le iniziative di “Ricomincio da tRe” beneficiano dell’attività di promozione e diffusione congiunta delle associazioni promotrici attraverso:

i rispettivi canali di comunicazione offline e online,

spazi pubblicitari sui social e sulla stampa,

il coinvolgimento di emittenti televisive nazionali e locali.

