A Messina arriva “Sport di Tutti – Quartieri”, Alfredo Finanze: «Progetto gratuito»

Venerdì 16 giugno, alle 11.00 all’Istituto Antonello di Messina verrà presentato “Sport di Tutti – Quartieri”, realizzato dal Dipartimento per lo Sport del Consiglio dei Ministri e promosso da Sport e Salute SP, aggiudicato alla Mediterranea Eventi, realizzato in partnership con il Comune di Messina e il Provveditorato agli Studi di Messina, l’IIS Antonello Messina, la UISP Messina, il CIRS Casa Famiglia ONLUS, l’Ordine TSSM-TSTRP di Messina, la ASD Fortitudo Messina e l’Associazione BIOS.

Il presidente di Mediterranea Eventi, Alfredo Finanze ci dà qualche anticipazione: «Si tratta di un progetto che abbiamo presentato nel 2021, che promuove l’avvicinamento alla pratica sportiva per i bambini dai 5 ai 18 anni, gli over 65 e le donne vittime di violenze. Ci occuperemo di pallavolo – aggiunge Alfredo Finanze –, basket, ma anche scacchi, difesa personale e fitness dolce. Saranno previsti anche dei momenti dedicati alla sana alimentazione legata allo sport. Il progetto, inoltre, consente a tutti di partecipare in modo gratuito». Le attività sportive si svolgeranno all’interno dell’Antonello e dureranno un anno.

(5)