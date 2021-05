A Messina arriva la “Birra Feluca”, nuova etichetta di Sikania

Ispirata alle imbarcazioni tradizionali usate nello Stretto per la pesca del pescespada, la “Birra Feluca”, nuova etichetta del marchio Sikania sta per approdare a Messina. Sarà presentata, infatti, il prossimo venerdì 7 maggio a Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Cateno De Luca e dell’assessore alle Attività Produttive, Dafne Musolino.

È ufficiale: il birrificio Sikania torna alla carica con una nuova birra nata da un’idea dell’imprenditore messinese Daniele De Vincenzo. La “birra Feluca”, il cui nome trae spunto dalle tradizioni messinesi, sarà presentata venerdì 7 maggio, alle 10.00, nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina. All’evento parteciperanno anche il Presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina; la Presidente dell’Associazione Feluche Antonella Mancuso; Grazia Occhino, Presidente Welcome to Me e guida turistica; il responsabile Hi-Fly communication Matteo Mastroeni; e il biologo e mastro birraio Marco Capone.

Sikania è un birrificio messinese nato nel maggio 2015 e noto anche – ma non solo – per i nomi “coloriti” dei suoi prodotti, dalla “Birra Minchia” alla “Birra Futtitinni”: «La missione di Birra Sikania – si legge sul sito dell’Azienda – è quella di continuare a sdoganare il più possibile questa terminologia Siciliana, crescendo e facendo conoscere a più persone possibile i propri prodotti, portando nelle tavole, nelle bottiglierie, nei pub e nei ristoranti un po’ della nostra Sicilianità».

(Foto @ Birra Sikania)

