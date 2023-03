A Messina arriva il “Maggio di libri 2023”: online l’avviso per proporre eventi. Come partecipare

È online l’avviso pubblico del Comune di Messina per il “Maggio dei libri 2023”, indirizzato a tutti coloro che si occupano di cultura e vogliono aderire all’iniziativa attraverso eventi ed iniziative di promozione della lettura e del libro. Possono partecipare librerie, scuole, associazioni, enti, ma anche privati cittadini. Vediamo tutti i dettagli.

Cos’è il Maggio dei libri”? Si tratta di una campagna di promozione della lettura nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. È promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura. L’edizione 2023 si svolgerà dal 23 aprile al 31 maggio.

Maggio dei 2023 a Messina: l’avviso pubblico

Come ogni anno, anche in questo 2023 il Comune di Messina partecipa al “Maggio dei libri” e nelle scorse ore ha aperto l’avviso di manifestazione di interesse con l’obiettivo di coinvolgere, innanzitutto, coloro che hanno già aderito al Patto per la Lettura Città di Messina 2022-2024, ma non solo. Possono aderire all’iniziativa partecipando all’avviso le Associazioni culturali, gli Enti pubblici, le scuole, i cittadini privati, le case editrici e le librerie.

I temi

Ogni anno per il Maggio dei Libri viene scelto un tema. Quest’anno il tema è “Se leggi sei forte”, slogan che mira a celebrare l’importanza della lettura come strumento di forza e consapevolezza e che si articola su tre filoni tematici principali:

La Forza delle Parole – “Come ricorda un antichissimo proverbio, le parole possono ferire più della spada, con una forza che va oltre il piano fisico. Le parole cambiano il mondo e le persone che lo plasmano giorno dopo giorno. Con letture che riguardano temi di attualità ambientali, politici e sociali, il primo dei filoni tematici dell’edizione 2023 de Il Maggio dei Libri è quindi dedicato all’uso delle parole per interpretare, spiegare, criticare e modificare la realtà che ci circonda”; I Libri quelli forti – Dove risiede la forza di un libro? Ci sono storie, personaggi e racconti che lasciano in noi un profondo segno, che ci colpiscono per la loro schiettezza e intensità, nei quali ci riconosciamo e insieme scopriamo qualcosa di nuovo su noi stessi. Il secondo filone de Il Maggio dei Libri intende proporre letture forti: libri di narrativa, romanzi di formazione e biografie capaci di cambiarci, di ispirare in noi nuova forza, qualunque sia la sfida o la difficoltà; Forti con le rime – I libri del terzo filone de Il Maggio dei Libri danno voce al genere poetico, classico e contemporaneo. L’arte di combinare parole e ritmo, di evocare emozioni, atmosfere, interi mondi, con un unico verso, è una potente arma di espressione che si rivolge a quel “poeta interiore” che forse è in ciascuno di noi: spazio quindi ai versi d’amore, a quelli di critica sociale, alle filastrocche, alle liriche delle canzoni e alle sfide all’ultimo verso nei “poetry slam”.

Come partecipare al “Maggio dei libri 2023” a Messina

Per partecipare occorre presentare una proposta inerente uno dei filoni tematici del Maggio dei libri 2023 inoltrando il modello di partecipazione indirizzato al Servizio Pubblica istruzione e Cultura del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese. Il modello dovrà essere inviato esclusivamente via PEC a protocollo@pec.comune.messina.it e pc. anche all’indirizzo pattoperlalettura@comune.messina.it entro e non oltre la scadenza fissata alle ore 18.00 del 12 aprile 2023 indicando nell’oggetto la dicitura Maggio dei libri a Messina 2023 – Istanza di partecipazione dell’Associazione/Istituto ….(indicare il nome del partecipante nell’Oggetto).

Maggiori informazioni a questo link.

Qui l’avviso pubblico.

