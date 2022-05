A Maggio 2022 arriva la Luna piena dei Fiori (che si fa rossa): come e quando vederla

Doppio spettacolo tra il 15 e il 16 maggio 2022: sarà la notte della Luna rossa, ma anche quella della Luna piena dei Fiori, che quest’anno sarà oscurata dal Sole. Di cosa stiamo parlando? Di un’eclissi lunare totale che comporterà, oltre all’oscuramento del satellite, il suo tingersi di rosso. Vediamo, nel dettaglio, cosa significa, come e quando sarà possibile ammirarla.

Partiamo dal principio. La luna piena di maggio è definita anche Luna dei fiori. In quest’occasione, che si verificherà tra il 15 e il 16 maggio 2022, ci sarà un’eclissi lunare totale. La Luna, quindi, sarà completamente oscurata dal Sole. Quando il satellite viene coperto dal sole, questo – spiega meteo.it – illuminando la Terra, ne proietta l’ombra sulla Luna, che apparirà rossa. Si tratta del fenomeno definito Scattering di Rayleigh, lo stesso che rende rosso il cielo al tramonto.

Tutto questo – ci dice ancora meteo.it –, si verificherà tra le 3.32 e 8.51 di lunedì 16 maggio. L’eclissi parziale sarà visibile alle 4.28 per diventare totale alle 5.29 e raggiungere il punto massimo alle 6.11. In Italia, purtroppo, l’evento si potrà vedere solo parzialmente perché nel momento del picco la Luna si troverà sotto l’orizzonte (tra le 6.11 e le 6.53). Sarà comunque possibile vedere la Luna rossa di maggio 2022 in diretta streaming su The Virtual Telescope.

