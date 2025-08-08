A Casa Peloro arriva “Pesci – il racconto con un simbolo”: la mostra di Gabriele Bonavera

Continuano gli appuntamenti con l’arte a Casa Peloro. Il social cafè della zona nord di Messina ospiterà da sabato 9 a venerdì 22 agosto la mostra “Pesci – il racconto con un simbolo” di Gabriele Bonavera. Per due settimane, quindi, sorseggiando una bibita o gustando un piatto tipico siciliano, sarà possibile immergersi ancora una volta in una mostra, pronta ad arricchire di emozioni tutti coloro che decideranno di visitarla.

La mostra di Gabriele Bonavera a Casa Peloro è un invito a immergersi in un mare fatto di memoria, libertà e immaginazione.

“Pesci – il racconto con un simbolo” nasce dal desiderio dell’artista di raccontare il suo mare, quello di Messina, attraverso un simbolo universale e senza tempo: il pesce.

Tra tecniche miste, non-pittura, illustrazione e materiali raccolti sulle spiagge dello Stretto, ogni opera è un racconto visivo che parla di ritorno alle origini, di diversità e di connessione profonda con la natura.

Nel contesto creativo ed accogliente di Casa Peloro, mare e arte si fondono per regalare emozioni.

