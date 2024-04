A Capo d’Orlando l’evento “La Navigazione nell’Andrologia Siciliana”

A Capo d’Orlando la comunità medica si prepara ad ospitare il prestigioso XXV Congresso della Sezione Regionale Siciliana di Andrologia, che si svolgerà presso il Sestante Marina Motel il 12 e 13 aprile 2024. Intitolato “La Navigazione nell’Andrologia Siciliana”, questo evento si propone di sondare le frontiere delle più recenti scoperte e tendenze nel campo dell’andrologia, offrendo un’opportunità senza pari di aggiornamento e formazione per gli esperti del settore.

Il Comitato Scientifico dell’evento “La Navigazione nell’Andrologia Siciliana” sarà composto da Giuseppe Ciccarello, Alberto Dominici, Alessandro Galli, Alessia Militello e Pietro Pappa. Il Comitato ha lavorato per creare un programma scientifico completo e coinvolgente che abbraccia una vasta gamma di tematiche legate alla salute maschile.

Programma scientifico dell’evento “La Navigazione nell’Andrologia Siciliana”

VENERDÌ 12 APRILE

14:00 – 14:30: Registrazione

14:30 – 15:00: Saluti delle Autorità

I Sessione: TRAMONTANA – Infertilità

Moderatori: E. Caldarera (Marsala), S. Bartolotta (Catania), C. Magno (Messina)

15:00 – 15:15: La prevenzione dell‘infertilità maschile – F. Montalto (Agrigento)

15:15 – 15:30: Prostato-vesciculo-epididimiti: TERAPIE ANTIBIOTICHE? – F. Abate (Caltagirone)

15:30 – 15:45: Ruolo dei centri di PMA oggi – M. Galletta (Messina)

15:45 – 16:00: Il Paziente Azoospermico: cosa fare? – S. La Vignera (Catania)

16:00 – 16:15: La crioconservazione quando e perché – B. Giammusso (Catania)

Discussione: Provokers: F. Montalto (Agrigento), M. Pennisi (Catania)

II Sessione: GRECALE

Moderatori: A. Calogero (Catania), D. Di Trapani (Palermo), M. Ruoppolo (Agrigento)

16:30 – 16:45: La nutraceutica nell’infertilità maschile – G. Messina (Messina)

16:45 – 17:00: Genetica ed infertilità cosa c’è di nuovo – M. Vetri (Catania)

17:15 – 17:30: Varicocele: la scleroembolizzazione note di tecnica – S. Calogero (Messina)

17:30 – 17:45: La navigazione nel corpo della donna in menopausa – L. Barbaro (Messina)

17:45 – 18:00: Consulenze interattive online presente o futuro – V. Randone (Catania)

Discussione: G. Sarto (Ragusa)

18:15: SCIROCCATA

Presenta: Dott. Francesco Mastroeni (Messina)

GIUSTIZIA E SANITÀ: diritto o speculazione?

Avv. Bonaventura Candido – Prof. Diego Celi

Provokers: José Villari

Gli appuntamenti di sabato 13 aprile

SABATO 13 APRILE

III Sessione: OSTRO – “LOOKING AT THE FUTURE” IN ANDROLOGIA

Moderatori: S. Leonardi (Catania), G. Caldarella (Modica), F. Curto (Cefalù)

9:00 – 9:15: Le tecniche di rivascolarizzazione del pene e la terapia iperbarica possono rappresentare oggi una opportunità di trattamento della disfunzione erettile? – P. Panella (Catania)

9:15 – 9:30: Terapie mediche con inibitori delle 5 alfa-diesterasi e “work in progress” di ultima generazione nel trattamento della D.E.V. – V. Favilla (Marsala)

9:30 – 09:45: Ruolo del microbiota vaginale e degli estrogeni nelle cistiti complicate – R. D’Anna (Messina)

9:45 – 10:00: La Sindrome del lenzuolo – A. Giacalone (Cefalù)

Discussione: Provokers: N. Cimino (Catania), A. Serrao (Catania)

Presenta: G. Savoca (Palermo)

IV Sessione: LIBECCIO ONCOLOGIA ANDROLOGICA

Moderatori: C. Pavone (Palermo), G. Morgia (Catania), A. Guddemi (Sciacca)

10:45 – 11:00: Il paziente oncologico e la sua dignità sessuale – P. Gambadauro (Messina)

11:00 – 11:15: La terapia omonosoppressiva e la potenza sessuale – M. Certo (Siracusa)

11:15–11:30: Stili di vita e fertilità maschile: lo stress ossidativo – F. Mastroeni (Messina)

11:30 – 11:45: Impatto delle neoplasie testicolari sulla riproduzione – F. Nicolosi (Catania)

Discussione: Provokers: N. Condorelli (Gela), G. Bologna (Enna)

PONENTE: 12:00 -12:15: Lettura: L’ipertrofia della prostata: la terapia è necessaria? – S. Privitera (Catania)

12:30 – 13:00: MAESTRALE

Presentazione di Video

Discussione: Provokers: S. Bartolotta (Catania), A. Galì (Messina)

14:00: Chiusura dei Lavori e compilazione delle conclusioni

L’evento è accreditato per il conseguimento di 9 crediti ECM-N (Evento 406935). Il Dott. Francesco Mastroeni ricopre il ruolo di Responsabile Scientifico, assicurando la qualità e la rilevanza dell’evento nel panorama dell’andrologia.

