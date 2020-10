1 ottobre 2009, 11 anni dall’alluvione di Giampilieri: Messina ricorda le 37 vittime

Era l’1 ottobre 2009, sono passati 11 anni dall’alluvione di Giampilieri, dalla notte che distrusse il villaggio causando 37 vittime a Messina, tra Giampilieri, Briga, Molino e Scaletta Zanclea. Da allora tante cose sono cambiate, la vita nei villaggi colpiti è ricominciata, ma restano il dolore e la paura. Resta il timore di quella pioggia che cancella tutto, che da allora non ha più abbandonato gli abitanti della città intera.

Successe tutto in una notte. L’1 ottobre 2009 i villaggi di Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Altolia, Molino, Santo Stefano di Briga, Briga Superiore, Scaletta Zanclea e Pezzolo furono colpiti da una violenta alluvione che portò tutto via con sé. La pioggia battente iniziò a cadere e a fare i primi danni, poi una colata di fango e detriti dalla montagna si riversò sulle strade, portò via case e palazzine. La frana rese impossibili i collegamenti, bloccò il sottopassaggio che collega la statale 114 a Giampilieri, rimasta praticamente isolata.

Oggi, a 11 anni dal tremendo nubifragio, Giampilieri è rinata, ha ripreso a vivere, spinta dalla voglia di ripartire. Ma Giampilieri, Briga, Scaletta e Messina tutta non dimenticano. Oggi pomeriggio, alle 17.30 alla parrocchia di San Nicolò di Bari a Giampilieri si terrà – nel rispetto delle misure anti-covid – una messa commemorativa, in ricordo delle vittime.

Messina ricorda le 37 vittime dell’alluvione di Giampilieri

Le 37 persone morte a causa dell’alluvione di Giampilieri sono: Monica Balascuta, Carmela Maria Barbera, Santi Bellomo, Carmela Cacciola, Giuseppa Calogero, Concetta Cannistraci, Roberto Carullo, Luigi Costa, Ketty De Francesco, Elena De Luca, Francesco De Luca, Ilaria De Luca, Agnese Falgetano, Letterio Laganà, Maria Li Causi, Francesco Lonia, Lorenzo Lonia, Teresa Macina, Leo Maugeri, Christian Maugeri, Letterio Maugeri, Francesca Micali, Simone Neri, Carmela Olivieri, Katia Panarello, Santina Porcino, Maria Restuccia, Carmelo Ricciardello, Martino Scibilia, Bartolo Sciliberto, Maria Letizia Scionti, Salvatore Scionti, Alessandro Sturiale, Onofrio Sturiale, Giuseppe Tonante, Salvatore Zagami.

Il processo seguito all’alluvione di Giampilieri, a carico degli ex sindaci Giuseppe Buzzanca e Mario Briguglio (Scaletta Zanclea), si è concluso con l’assoluzione di entrambi.

