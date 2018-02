RGE 214/06

0 Condivisioni Facebook Twitter

GIARDINI-NAXOS – Via Vittorio Emanuele 131 – LOTTO 1: Appartamento p.terzo, composto da ingresso, corridoio, cucina, 3 camere, salone, wc padronale, bagno, ripostiglio e balconi; sup. lorda tot. mq 180. Prezzo base Euro 101.745,00. Offerta minima Euro 76.308,75. Rilancio minimo Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 16.04.2018 ore 12.00 presso ALPEF. G.E. Dott. Madia. Prof. delegato e Custode Avv. Salvatore Santonocito 090/716116 – 389/2537734, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(9)