RGE 271/2016

In Messina (ME), Via Comunale 65 – Lotto UNICO: proprietà superficiaria di 1000/1000 di appartamento composto da cucina con vano pranzo, soggiorno, due camere da letto, due wc, ripostiglio e due balconi. Posto al primo piano, sviluppa una superficie lorda complessiva di 119 mq.. PREZZO BASE Euro 82.091,91. Offerta minima Euro 61.568,94. Rilancio minimo in aumento Euro 3.280,00. VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2019 ore 12:00 presso studio del delegato in Messina via Cardona n. 35.. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Miserendino Valerio Antonino 3475241561, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

