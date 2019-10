0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 267/2016. In Rometta (ME), Corso della Libertà – Lotto UNICO: Complesso Seaside Rometta Marea, appartamento composto da 3,5 vani, piano 2, sup. catastale mq 71, oltre lastrico solare posto al piano 3, di mq 61 (comprensivo di vano chiuso con struttura precaria mq 25).. PREZZO BASE Euro 60.000,00. Offerta minima Euro 45.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 21/01/2020 ore 17:00 presso Studio del delegato in Messina via Degli Amici n. 6, piano 1. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato Avvocato Morfino Maria 0909430373, Custode Avv. Silvana Cannistraci 3492634866, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

