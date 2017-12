378 Condivisioni Facebook Twitter

È siciliano, per la precisione messinese, il pasticcere artefice di uno dei migliori panettoni artigianali d’Italia: Letterio Vinci. A giudicarlo, conferendogli 2° Premio Nazionale e il 1° Premio Regionale la giuria del concorso Goloasi “Mastro Panettone 2017”.

La finale della competizione si è svolta lo scorso ottobre e domani, venerdì 22 dicembre alle 10.00 nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca il sindaco Renato Accorinti e l’assessore al Commercio, Guido Signorino, conferiranno al noto pasticcere messinese una targa di riconoscimento.

Alla prima edizione della competizione, indetta da goloasi.it il portale delle pasticcerie e gelaterie in collaborazione con l’associazione “In Piazza”, hanno partecipato 94 pasticceri italiani. Alla finale del 23 ottobre scorso, disputata tra i migliori venticinque panettoni tradizionali e venticinque panettoni al cioccolato, una commissione tecnica ha stabilito l’assegnazione a Vinci, titolare dell’omonima pasticceria di Messina il primo posto a livello regionale e il secondo a livello nazionale. Vinci si è così posizionato sul podio in due categorie: “miglior panettone tradizionale” e “miglior panettone tradizionale della Sicilia”.

Lo scorso 18 dicembre, tra l’altro, Letterio Vinci è stato protagonista della terza serata del Laboratorio artigianale del Gusto di piazza Cairoli, l’iniziativa che questo Natale ha messo in primo piano i sapori tradizionali messinesi con appuntamenti giornalieri che continueranno fino al 7 gennaio.

Alla cerimonia di domani saranno presenti i rappresentanti degli organismi di categoria di Confcommercio, Confartigianato e Confersercenti.

