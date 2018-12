Transenne a Palazzo Zanca: crollato un pezzo del fregio del Municipio di Messina

4 Condivisioni Facebook Twitter

Da qualche giorno all’ingresso di Palazzo Zanca sono state posizionate delle transenne. Perché? Perché la mattina di Natale un pezzo del fregio posto sul tetto del Municipio è crollato proprio davanti alla facciata principale, quello che dà su piazza Unione Europea.

Per fortuna, il crollo è avvenuto alle 7.00 del mattino di un giorno festivo – appunto, il 25 dicembre – quindi la probabilità che qualcuno attraversasse l’ingresso o passasse nei paraggi al momento dello schianto erano minime, e non sono stati rilevati danni a persone o cose. L’elemento che ha ceduto rovesciandosi al suolo era un pezzo del fregio decorativo, per la precisione la riproduzione del rostro di una nave, posto sul tetto del Palazzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che, per ragioni di sicurezza, hanno posizionato le transenne lungo la facciata principale, in corrispondenza delle scale, lasciando libero l’accesso dal portone frontale. Nei prossimi giorni si procederà con gli opportuni controlli e verifiche finalizzati a garantire la sicurezza dell’area e la pubblica incolumità.

(22)