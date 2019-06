Stretto Pride di Messina: il percorso e le modifiche alle linee bus

29 Condivisioni Facebook Twitter

Mancano pochi giorni al primo Stretto Pride, che si svolgerà a Messina, sabato 8 giugno. In occasione della manifestazione che coinvolgerà il centro cittadino, saranno chiuse alcune strade e saranno disposte le conseguenti modifiche alla viabilità, che verranno illustrate nel dettaglio domani nel corso di una conferenza stampa.

Al momento sappiamo che l’appuntamento per l’inizio dello Stretto Pride è alle 16 a piazza Antonello e il percorso sarà: Corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro con sosta a Piazza Cairoli, via Garibaldi fino a piazza Unione Europea.

Per consentire lo svolgimento dello Stretto Pride di Messina, l’ATM ha adottato modifiche ad alcune linee bus in vigore dalle ore 16 alle 21 e comunque sino al termine dell’evento.

La linea 1 Shuttle 100 effettuerà all’andata (percorso nord – sud) dalla Prefettura, le vie Garibaldi, a sinistra I Settembre, a destra La Farina e percorso regolare; al ritorno (percorso sud – nord) da Cavallotti, le vie S. M. Alemanna, a destra viale S. Martino, a sinistra I Settembre, a destra via Garibaldi e percorso regolare.

Le linee 2 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 all'andata da Cavallotti le vie La Farina, viale Europa, rotatoria Zaera e percorso regolare; al ritorno da viale Gazzi, verso via La Farina, Stazione Centrale e Cavallotti.

Le linee 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 15 BIS , con le corse in partenza dal Cavallotti percorreranno all'andata via La Farina, viale Europa, rotatoria Zaera e percorso regolare; al ritorno, giunti alla rotatoria Zaera, proseguiranno verso viale Europa, a sinistra via La Farina, Stazione Centrale e Cavallotti.

La linea 16 da Cavallotti, a sinistra le vie I Settembre, La Farina, viale Europa, viale Italia, Pietro Castelli e percorso regolare; al ritorno da via Pietro Castelli, a destra viale Italia, viale Europa, a sinistra via La Farina, Stazione Centrale e Cavallotti.

Le linee 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 29 – 30 – 31 – 32 – 35 , con le corse in partenza dal Cavallotti, effettueranno il percorso all'andata via S. M. Alemanna, a destra viale S. Martino, a sinistra via I Settembre, a destra via Garibaldi e percorso regolare; al ritorno dalla Prefettura, le vie Garibaldi, a sinistra I Settembre, Stazione Centrale e Cavallotti.

Le linee 17 e 33 , all'andata da Cavallotti, le vie S. M. Alemanna, a destra viale S. Martino, a sinistra I Settembre, a destra via Garibaldi, a destra viale Boccetta, a sinistra V. Emanuele, a sinistra 1° semaforo, corso Cavour, viale Boccetta e percorso regolare; al ritorno da viale Boccetta, a destra via Garibaldi, a sinistra via I Settembre, Stazione Centrale e Cavallotti.

La linea 20 effettuerà all'andata il percorso Cavallotti, a sinistra via I Settembre, via La Farina, viale Europa, viale Italia, viale P. Umberto e percorso regolare; al ritorno da viale P. Umberto proseguirà per i viali Italia, Europa, a sinistra via La Farina, Stazione Centrale e Cavallotti.

effettuerà all’andata il percorso Cavallotti, a sinistra via I Settembre, via La Farina, viale Europa, viale Italia, viale P. Umberto e percorso regolare; al ritorno da viale P. Umberto proseguirà per i viali Italia, Europa, a sinistra via La Farina, Stazione Centrale e Cavallotti. La linea 21 infine seguirà il percorso regolare.

Tutte le modifiche possono essere consultate sul sito aziendale ATM.

