Sicilia. 25 milioni di euro per rilanciare agricoltura e turismo. Ecco il bando completo

Si affacciano all’orizzonte nuove opportunità per i giovani siciliani: la Regione, infatti, ha stanziato 25 milioni di euro per finanziare progetti legati al turismo e all’agricoltura. Chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti può presentare la propria domanda entro il prossimo 20 dicembre 2018.

Il bando, pubblicato dal Dipartimento Agricoltura è stato aperto lo scorso 20 settembre ed è finalizzato a sostenere, nello specifico, progetti di apertura o mantenimento di attività come, per esempio, agriturismi o fattorie didattiche tramite la riqualificazione, la ristrutturazione e l’adeguamento di strutture già esistenti.

I requisiti

Tra i requisiti di selezioni delle proposte segnalati nel bando figurano: l’innovatività del progetto; la sostenibilità ambientale del progetto; il miglioramento energetico. Vale a dire che acquisiranno un punteggio più alto, e quindi una maggiore possibilità di ottenere i fondi messi a disposizione dalla Regione, i progetti miranti a creare strutture innovative anche da un punto di vista tecnologico, che rispettino i criteri di sostenibilità ambientale e contemplino un efficientamento e un risparmio energetico.

Altro fattore determinante per la selezione è l’età del proponente. In caso si tratti di una singola persona, questa sarà avvantaggiata se ha dai 40 anni in giù al momento della presentazione della domanda; nel caso in cui, invece, la proposta arrivi da una società di persone, il 50% dei componenti dovrà avere al massimo 40 anni al momento della presentazione della domanda.

Tempi e modalità

Per partecipare occorrerà elaborare e presentare un Piano di sviluppo industriale mediante strumentazioni indicate all’interno del bando. Tutta la documentazione dovrà essere presentata sia in via telematica che cartacea e inviata, quindi, al Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana entro il 20 dicembre 2018.

Maggiori informazioni, e il bando stesso, sono disponibili sul sito della Regione e sul portale del Comune di Messina, al seguente link: supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la pianificazione e sviluppo dell’attività extra-agricola.

