Puliamo il mondo dai pregiudizi: venerdì pulizia collettiva di Villa Dante

Abbattere i pregiudizi e salvare l’ambiente rendendo le città limpide e più vivibili: questi gli obiettivi di Puliamo il mondo dai pregiudizi, l’iniziativa programmata per venerdì 28 settembre a Villa Dante da Fare per Cambiare e da Legambiente Messina Peloritani.

La manifestazione, giunta alla sua 26esima edizione, è promossa a livello nazionale da Legambiente e coinvolgerà l’intera Penisola per tre giornate all’insegna dell’integrazione e della tutela dell’ambiente, il 28, il 29 e il 30 settembre.

L’appuntamento messinese è fissato per le ore 9.00 a Villa Dante, nell’area passata sotto la gestione dell’associazione giovanile Fare per Cambiare lo scorso giugno, vale a dire quella in prossimità dell’ingresso lato ovest, vicino alla fermata del tram. Chiunque abbia voglia di dare una mano a rendere il principale polmone verde cittadino più pulito e fruibile non dovrà fare altro che presentarsi armato di buona volontà per dare il via a un intervento di pulizia collettiva che dovrebbe concludersi intorno alle ore 12.00.

Una volta terminata la pulizia dell’area di competenza dell’associazione, verranno messe in posa alcune piante e, successivamente, si potrà procedere ad allargare l’intervento all’intera Villa Dante. Al di là di questa prima iniziativa, infatti, l’obiettivo che Fare per Cambiare si prefigge di realizzare è una riqualificazione dell’area verde assegnatale, come punto di partenza di un percorso più ampio di valorizzazione del verde cittadino. Il tutto anche, e soprattutto, attraverso iniziative che abbiano un impatto a livello sociale che favorisca l’inclusione e l’integrazione delle fasce più deboli della popolazione.

«Legambiente e Fare Per Cambiare – si legge nella nota di presentazione dell’evento – invitano dunque la cittadinanza tutta alla mattinata del 28 Settembre. Non sarà necessario portare nulla, l’attrezzatura necessaria verrà fornita dalle Associazioni assieme a un supporto attivo e costante durante le attività».

Insomma, concludono, «è tutto pronto per vivere insieme una bella mattinata di bellezza e verde».

Maggiori informazioni si possono reperire sulla pagina Facebook dell’evento.

