Piazza Fulci torna come nuova: l’ultima impresa di MessinaServizi – FOTO

MessinaServizi Bene Comune colpisce ancora. Obiettivo dell’ultimo intervento di pulizia straordinaria a Messina è stata Piazza Fulci che oggi ha tutto un altro aspetto: ripulito da rifiuti ed erbacce, lo spazio verde è come nuovo ed è pronto per accogliere cittadini e turisti in cerca di un po’ di relax all’ombra degli alberi di via Garibaldi.

A dare comunicazione dell’intervento sul social è stata la stessa partecipata comunale che si occupa della pulizia della città dello Stretto e della raccolta dei rifiuti e che ha voluto lanciare un appello ai messinesi: «Teniamola in ordine, amate la vostra città».

Poche parole, ma chiare e significative che fanno eco a quanto detto nei giorni scorsi a seguito di interventi analoghi. Nella notte tra il 15 e il 16 luglio, infatti, MessinaServizi aveva fatto un discorso dopo aver rimesso a nuovo i marciapiedi di piazza Cairoli utilizzando le nuove spazzatrici meccanizzate in dotazione dell’Azienda. «Evitate di gettare mozziconi di sigarette e gomme da masticare per la strada – aveva ammonito la partecipata. Siate anche voi protagonisti del cambiamento».

Altri interventi simili da ricordare sono quelli che hanno riguardato villa Dante, lo scorso aprile, e la passeggiata a mare, a maggio. Tutte azioni che messe insieme, come i pezzi di un puzzle, potrebbero pian piano portare Messina sulla buona strada, rendendola una città più pulita e vivibile.

