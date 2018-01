Palo tagliato per allestire la pista di ghiaccio. L’Associazione piazza Cairoli: «Quando il ripristino?»

9 Condivisioni Facebook Twitter

Chiuso da oltre venti giorni, il Villaggio Natalizio ha lasciato le sue “tracce” a piazza Cairoli: un palo rimosso per l’allestimento delle attrazioni, infatti, non è stato ancora riposizionato. Questo quanto segnalato dall’Associazione Piazza Cairoli che chiede chiarimenti a Carmelo Picciotto, Presidente di Confcommercio Messina, e all’Amministrazione comunale.

Il villaggio, allestito da Confcommercio con la collaborazione del Comune di Messina, e attivo tra venerdì 15 dicembre 2017 e domenica 7 gennaio 2018, è stato una dei centri del divertimento e dell’intrattenimento durante le scorse festività natalizie della città dello Stretto. Tra le tante attrazioni, oltre ai concerti e alla colorata ruota panoramica, è stata installata una pista per il pattinaggio sul ghiaccio. Proprio quest’ultima è la “causa” della segnalazione: uno dei pali di piazza Cairoli era stato tagliato per permettere il posizionamento della pista da ghiaccio, inaugurata il 18 dicembre 2017, ma al momento non è stato ancora ripristinato.

L’Associazione ha segnalato, inoltre, negli scorsi giorni, che il materiale con cui era stata costruita la pista continuava a occupare parte della piazza. Venerdì scorso, 26 gennaio, i materiali in questione sono, però, stati rimossi.

