Non rispettano il divieto di sosta per la pulizia delle strade: carro attrezzi in azione a Messina

A Messina gli automobilisti sembrano davvero non essere in grado di rispettare le regole. Stanotte in via Ghibellina i carro attrezzi sono entrati in azione per rimuovere diverse auto parcheggiate nonostante il divieto di sosta per la pulizia delle strade. «Nessuno rispetta i divieti per la pulizia – denuncia Messinaservizi Bene Comune. I dipendenti devono lavorare ogni giorno tra mille difficoltà e impedimenti come le auto posteggiate in centro».

Decine le auto rimosse dai carro attrezzi per liberare le strade e consentire ai operatori di svolgere regolarmente il servizio di pulizia delle strade. Un’azione che, però, vale ben poco se non vi è la collaborazione dei cittadini. Proprio a loro Messinaservizi Bene Comune lancia un appello: «Chiediamo la massima collaborazione ai residenti. Tutti vogliamo la città pulita, se si rispettano i divieti sarà più semplice».

Il divieto di sosta per gli interventi di scerbatura e pulizia vigerà fino a martedì 17 nelle seguenti zone: domani, venerdì 13, e sabato 14, nella fascia oraria 20-3, sarà vietata la sosta su entrambi i lati del quadrilatero compreso tra viale San Martino, le vie Geraci, Risorgimento, Santa Cecilia e sulle strade adiacenti (vie A. Saffi e E. Sacchi). Lunedì 16 e martedì 17, nella stessa fascia oraria, il divieto interesserà entrambi i lati del quadrilatero compreso tra le vie Risorgimento, Geraci, C. Battisti, Santa Cecilia e le strade adiacenti (vie A. Saffi – Ghibellina).

