Messina. Viadotto Giostra-Annunziata ancora chiuso, Gioveni chiede spiegazioni

Dopo sei mesi dall’apertura parziale dello svincolo di viale Giostra la rampa che collega il viadotto con la galleria “San Jachiddu” è ancora chiusa. Il consigliere comunale Libero Gioveni interroga l’Amministrazione per sapere quando sarà inaugurata.

«Sono trascorsi esattamente 6 mesi dalla data storica del 31 luglio, in cui finalmente si è dato seguito all’apertura dello svincolo di Giostra in uscita dalla tangenziale autostradale per i mezzi provenienti da Catania.

Tanta è certamente la soddisfazione (seppur inficiata dagli evidenti disagi viari nel tratto Boccetta-Giostra) per questo primo importante passo verso l’apertura totale anche per i mezzi provenienti da Palermo per la quale, come è noto, occorrono ancora tempi non brevi per le ormai note fasi tecniche ed operative previste nei prossimi mesi.

Ma ciò che ancora risulta inspiegabile (e ritengo anche di non eccessiva difficoltà per quanto si era detto sui motivi) è il fatto che il viadotto Giostra-Annunziata che collegherebbe appunto lo svincolo aperto a luglio con la galleria San Jachiddu, rendendo quest’ultima, quindi, non più “urbana” ma “autostradale”, risulti ancora chiuso al transito veicolare».

