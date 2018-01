Messina. Tutto pronto per la nuova isola pedonale di piazza Duomo

46 Condivisioni Facebook Twitter

Tutto pronto per la nuova isola pedonale di piazza Duomo. Nelle prossime settimane, l’intera area verrà arricchita con fiori, piante e panchine nuove di zecca. Tutti gli elementi di arredo urbano verranno installati all’interno dell’area pedonale di via I settembre, istituita oltre due anni fa nel cuore della città dello Stretto.

Il Comune di Messina ha deciso, infatti, di investire circa 25 mila euro nell’acquisto, da una ditta di Treviso, di nuovi elementi d’arredo per riqualificare e rimettere a nuovo una zona vitale della città. Da qui, ogni giorno, passano centinaia di croceristi e turisti, e ogni fine settimana i giovani messinesi decidono di trascorrere in questo luogo, riconosciuto ufficialmente come nodo centrale della movida cittadina, il loro tempo libero.

Il progetto prevede il posizionamento di 24 panchine, costruite in acciaio e legno, di 19 fioriere a forma di piramide e di 8 cestini portarifiuti. Gli elementi scelti per l’arredo saranno tutti realizzati con lo stesso materiale e seguendo uno stile ben preciso, in modo da creare un allestimento il più armonioso e coerente possibile.

(198)