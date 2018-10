Messina. Il tram torna alla normalità: ripristinato il tratto Stazione – Annunziata

7 Condivisioni Facebook Twitter

Il tram torna alla normalità dopo una giornata di disagi. Tutto è iniziato questa mattina quando ATM ha annunciato la riduzione del tragitto dallo ZIR alla Stazione Centrale fino a nuova comunicazione. In un primo momento non erano state rese note le cause di questo provvedimento poi, invece, è stata specificata la presenza di un guasto tecnico. Adesso ATM fa tirare un sospiro di sollievo, affermando che il servizio è tornato regolare.

Oggi, però a Messina, i disagi sono stati tanti. I bus sostitutivi, attivati per coprire il tragitto del tram nella zona nord della città, non sono riusciti ad evitare momenti di confusione al Cavallotti. Molti anche gli studenti che hanno trovato difficoltà a raggiungere il polo universitario dell’Annunziata, dove si trovano le facoltà di Lettere, Farmacia e Veterinaria.

Presto, però, Messina saluterà questo tram. Ad annunciarlo è stato il sindaco Cateno De Luca che, dopo un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha detto di essere pronto ad iniziare l’iter che porterà ad una nuova rivoluzione nel settore trasporti che prevede, anche, la sostituzione del vecchio sistema tranviario con una tipologia diversa, su tracciato non protetto o filobus.

(54)