Messina. Tentano di occupare le baracche appena liberate. De Luca: «Nessuna pietà»

336 Condivisioni Facebook Twitter

Il sindaco aveva parlato chiaro qualche giorno fa: una volta liberate le baracche nessuno doveva pensare nemmeno lontanamente di occuparle abusivamente. Ma evidentemente a qualcuno il messaggio non è arrivato, o meglio, ha fatto finta di non sentirlo. Questa notte, infatti, qualcuno ha tentato di occupare abusivamente le baracche appena liberate grazie al progetto Capacity. Un gesto grave che rappresenta una brutta macchia nel difficile progetto di risanamento che è appena partito, con non poche difficoltà.

Questa notte, quindi gli uomini della Polizia Municipale hanno apposto i sigilli alle baracche libere, per evitare l’occupazione abusiva, ricordando che agli abitanti ancora presenti che «se consentono l’occupazione delle baracche che abbiamo sgombrato con il progetto capacity vanificano l’intero progetto con il rischio di far saltare tutte le compravendite della case già effettuate».

Il progetto di risanamento prevede che, una volta sgomberate le baracche si passi in tempi brevi alla loro demolizione. Prima, però, bisognerà provvedere ad eliminare la presenza di materiali pericolosi e tal proposito il sindaco De Luca afferma che: «Abbiamo in corso le procedure per l’affidamento dei lavori di eliminazione dei tetti in gran parte di eternit e rendere inutilizzabili le baracche».

E a chi ha compiuto questa notte il grave gesto ricorda che: «Non avrò nessuna pietà. Mi occuperò personalmente di far sgomberare gli abusivi che tenteranno di approfittare di questa situazione. Ormai il dato è aggiornato e non serve forzare la situazione: tolleranza zero».

(2890)