Messina. Ricandidatura di Accorinti: il commento di un lettore

La notizia della ricandidatura di Renato Accorinti a sindaco di Messina ha suscitato non poche reazioni da parte dei cittadini. Stupore, rabbia e gioia, ma anche indignazione e sconcerto.

Tra i vari commenti giunti al nostro giornale, in seguito alla pubblicazione della notizia, uno in particolare ci ha colpito: l’analisi attenta di un giovanissimo messinese che ha spiegato, tra indignazione e delusione, il proprio pensiero sui quasi cinque anni di amministrazione Accorinti.

«Tutti a chiacchierare e a lamentarvi. Nessuno che si guardi la sua conferenza di bilancio dove spiega cosa ha fatto e cosa no. Quali sono i problemi e quanti sono. Nessuno che realmente si documenti su ciò che accade. L’importante è leggersi quelle 4 righe di Messina oggi dove vanno contro, e si diventa pecore come tutti i messinesi. Non per dire, circa 5 anni fa ho finito il liceo, e vi assicuro che per andare ogni mattina a scuola (liceo archimede – destinazione) dovevo prendere il finimondo (villaggio unrra – partenza). Adesso il 15/ passa da casa mia dalle 7 alle 23. In giro quando esco con la macchina vedo 3-4 autobus ad andare 3-4 a venire. Il tram non più di 10-15 minuti ho atteso. A voi molto probabilmente di questo non ve ne importa perché neanche voi sapete cosa volete che funzioni. Molte strade le ha sistemate, molte no. Ma di sicuro i soldi non crescono sugli alberi né piovono. Ha fatto indagare molta gente dell’ATM e di Messinambiente per il loro scarso operato o addirittura truffa, ha messo esponenti di Milano e Torino perché il Messinese fa sch*fo. Tutti a lamentarsi. Quando piove si allaga, bene ma se il 99% di Messina butta le carte a terra, i cartoni per strada dopo i botti e tante altre belle cose, non credo che i tombini e tutte le vie di scarico sotterranee le possono pulire ogni 3×2 perché il messinese medio fa sch*fo. Altra cosa, volete che le cose funzionino? Pagate – parcheggi, bus, tram e tutto perché sennò non gira la moneta esempio pratico: solo il 40% paga la spazzatura, dal 40% messina ambiente deve pagare dipendenti, benzina e manutenzione veicoli, incassi troppo pochi, per il primo mese non paghiamo i dipendenti, allora fanno sciopero, questo comporta immondizia per la città, sono indignato, ci cuppa accorinti.

Tanto so che questo commento sarà giudicato perché non sto andando contro Accorinti, come so che fino a quando c’era Buzzanca, Genovese o altri, dov’eravate? Tutti questi lamenti dov’erano? Ma io spero per voi, perché state distruggendo una città che salga un Genovese e vi piglia ancora per il c*lo lo spero vivamente perché lo sch*fo meritate e fate!!!

Mi raccomando, parcheggiate in doppia fila “picchì era ca du minuti u cafè” cit.

Un poliziotto con 22 anni di servizio mi ha detto testuali parole “non facciamo multe perché tanto non ne pagano, e comunque non possiamo pignorare niente”. Per me è sbagliato, perché la gente continua e continuerà a fare sch*fo, quella “buona” inizierà a fare sch*fo perché tanto “tutti fanno il c*zzo che vogliono, io sono c*glione?”, ormai è una città di pecore. Spero che vigili, carabinieri e polizia inizino a multare e fare cassa soprattutto al comune così almeno l’educazione va ‘nzignati. Ciao messinese medio, non ti dimenticare: #CiCuppaAccorinti.

