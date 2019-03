Messina. Questo weekend la maratona “Abbracciata collettiva” alla piscina comunale

35 Condivisioni Facebook Twitter

In occasione della Giornata mondiale dell’Autismo, sabato 30 e domenica 31 marzo, si svolgerà la maratona natatoria “Abbracciata collettiva” presso la piscina comunale “Graziella Campagna”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, dall’Università degli Studi di Messina e promossa dalla Cooperativa sociale onlus TMA Group, nasce con l’obiettivo di avvicinare più persone possibili ai temi della disabilità.

Presenti alla maratona aperta a tutti saranno i rappresentanti dell’Università, dell’Ordine degli avvocati, associazioni sportive e dell’istituto nautico “Caio Duilio”. La gara pensata per far luce sui disturbi mentali gravi, durerà ben 30 ore e si svolgerà nelle principali città italiane: Roma, Firenze, Napoli, Milano, Foggia, Reggio Calabria, Siracusa, Brindisi, Treviso, Alessandria e Torino.

A Messina la manifestazione avrà inizio sabato 30, alle ore 7:30, con il taglio del nastro in programma per le ore 11.15. Ogni partecipante potrà contribuire nuotando, galleggiando, stando in corsia per un minimo di 15 minuti insieme ai ragazzi che svolgono, nel corso dell’anno, la Terapia Multisistemica in Acqua (TMA metodo Caputo-Ippolito). Ogni partecipante dovrà comunicare all’assistente bagnante il proprio nome e i metri percorsi in vasca che rappresenteranno, simbolicamente, il tentativo di avvicinarsi alle problematiche delle famiglie dei bambini con disturbo dello spettro autistico.

Il settore Special Needs del CUS UNIME sarà in vasca, dalle ore 11:00 di sabato fino alle ore 13:00 del giorno seguente, per agevolare la partecipazione anche di ragazzi diversamente abili. Al fine di coinvolgere un’ampia platea è anche previsto l’utilizzo gratuito del parcheggio di villa Dante per agevolare l’accesso ai cittadini. È possibile aderire all’iniziativa contribuendo anche alla raccolta fondi che saranno devoluti alle famiglie che hanno meno opportunità economiche per offrire loro la possibilità di effettuare la Terapia Multisistemica in Acqua.

