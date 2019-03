Messina. Potatura alberi sul viale Regina Margherita: ecco le limitazioni viarie

17 Condivisioni Facebook Twitter

Continuano gli interventi di potatura degli alberi a Messina, attualmente una priorità del Comune al fine di contrastare il pericolo del crollo dei tronchi. A partire da lunedì 1 fino a sabato 6 aprile verranno messi in sicurezza gli alberi sul viale Regina Margherita.

Sono tanti i casi di crollo a Messina, nel corso degli ultimi mesi, che hanno portato alla luce il grave stato di salute della gran parte del verde urbano. Principale causa del pericolo di schianto pare sia il mal tempo ma anche le mancate cure al verde. I vari schianti hanno spinto il Sindaco Cateno De Luca ad avviare il più presto possibile i lavori di messa in sicurezza e ad assicurarsi che questi vengano svolti nei tempi predeterminati.

La decisione di avviare gli interventi è avvenuta a gennaio e a tal proposito sono stati destinati 6 milioni di euro. Parecchi gli interventi già effettuati, tra cui quelli in via Tommaso Cannizzaro, Piazza Duomo e adesso tocca a un’altra arteria principale della città.

Per consentire la potatura sul viale Regina Margherita, il dipartimento Mobilità Urbana ha disposto alcune limitazioni viarie e di sosta nel periodo compreso tra lunedì 1 a sabato 6 aprile: nella fascia oraria 6.00 – 17.30: sarà vietata la sosta per singoli tratti d’intervento giornaliero, su entrambi i lati del viale Regina Margherita, tra viale Giostra e via Duca d’Aosta e tra viale Annunziata e via Duca degli Abbruzzi.

I lavori dovranno essere effettuati con esclusione delle fasce orarie 7.15 – 8.45 e 12.45 -14.15 e delle giornate in cui sono previste manifestazioni religiose, civili e sportive.

